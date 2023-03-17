Політика

13:50 17.03.2023

Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

2 хв читати
Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

Голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського у зв'язку з його особистою заявою.

Відповідний проєкт постанови №9114 зареєстровано у Верховній Раді 17 березня.

"Складаю депутатські повноваження, відповідно до пункту 1 частини другої статті 81 Конституції України, пункту 1 частини першої статті 4 закону України "Про статус народного депутата України" (на підставі особистої заяви про припинення депутатських повноважень - ІФ-У)", - наголошується в заяві Забродського, яку додано до картки проєкту постанови.

Водночас член фракції "Голос" Ярослав Юрчишин у своєму телеграм-каналі повідомив, що це рішення Забродського пов'язане з його наміром сконцентруватися на допомозі Генеральному штабу Збройних сил України.

"Генерал Забродський уже давно допомагає Генеральному штабу, особисто Валерію Залужному. Тож обрав сконцентруватися на цій ділянці", - написав парламентарій.

Михайло Забродський - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2015-2019 рр.).

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Європейська солідарність" (№4 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

На місцевих виборах 2020 року балотувався до Дніпропетровської обласної ради як перший кандидат у списку "Євросолідарності".

 

Теги: #забродський #європейська_солідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:56 07.09.2022
Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

15:55 07.09.2021
Порошенко запропонував п'ять напрямів підтримки українців під час кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

Порошенко запропонував п'ять напрямів підтримки українців під час кризи: пенсії, субсидії, виплати військовим та медикам, захист громад

15:13 30.04.2021
Тиск влади на підприємства вітчизняного ОПК підриває обороноздатність України - нардеп Забродський

Тиск влади на підприємства вітчизняного ОПК підриває обороноздатність України - нардеп Забродський

11:28 23.11.2020
"Євросолідарність" у Вінницькій облраді перейшла в опозицію до "Української стратегії Гройсмана"

"Євросолідарність" у Вінницькій облраді перейшла в опозицію до "Української стратегії Гройсмана"

16:41 30.08.2020
"Європейська солідарність" вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

"Європейська солідарність" вимагає усунення Фокіна з ТКГ через здачу інтересів України

11:27 21.08.2020
Марш незалежності України 24 серпня очолять Ярош і Забродський

Марш незалежності України 24 серпня очолять Ярош і Забродський

15:15 26.02.2020
Кабмін має намір фінансувати оборонну промисловість Польщі, а не українську "оборонку" - нардеп від "Євросолідарності" Забродський

Кабмін має намір фінансувати оборонну промисловість Польщі, а не українську "оборонку" - нардеп від "Євросолідарності" Забродський

18:55 28.11.2019
У "Євросолідарності" розкритикували ідею створення спецоргану для розслідування злочинів під час війни на Донбасі

У "Євросолідарності" розкритикували ідею створення спецоргану для розслідування злочинів під час війни на Донбасі

18:14 11.11.2019
Відкриття доступу слідчим ДБР до стратегічного плану застосування ЗСУ загрожує національній безпеці України - нардеп Забродський

Відкриття доступу слідчим ДБР до стратегічного плану застосування ЗСУ загрожує національній безпеці України - нардеп Забродський

18:46 05.09.2019
Звільнення з-під варти Цемаха погіршить відносини України з Нідерландами - нардеп Забродський

Звільнення з-під варти Цемаха погіршить відносини України з Нідерландами - нардеп Забродський

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Глава МЗС України не вважає, що Китай зараз готовий озброювати РФ

Зеленський, Притула та Подоляк лідирують у рейтингу політиків і громадських діячів, яким довіряють українці

Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Глава Мінекономіки Сербії виступив за запровадження санкцій проти РФ

Глава МЗС вніс на розгляд президента кандидатури послів України в Китаї, Індії та Бразилії

ОСТАННЄ

Глава МЗС України не вважає, що Китай зараз готовий озброювати РФ

МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

Арахамія: У Раді створять делегацію на чолі зі Стефанчуком для лобіювання у США питання про надання Україні винищувачів F16

Зеленський, Притула та Подоляк лідирують у рейтингу політиків і громадських діячів, яким довіряють українці

Сенатори від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправлення Україні F-16 - ЗМІ

Першим кроком у механізмі відшкодування збитків, завданих РФ, може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи - заява МЗС України та Ісландії

Без звільнення Криму, Донецької та Луганської областей в Україну не прийдуть інвестиції - Данілов

Питання підтримки України та відповідальності будуть основними на порядку денному саміту Ради Європи в Рейк'явіку - спільна заява глав МЗС України та Ісландії

Туреччина продовжує проводити переговори щодо дії "зернової ініціативи" відповідно до домовленостей з урахуванням вимог сторін - Міноборони

Сейм Литви визнав російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА