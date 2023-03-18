Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Генерал-лейтенанта Михайла Забродського можуть призначити заступником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Михайло Забродський достроково припиняє повноваження народного депутата від Європейської Солідарності. Генерал-лейтенант повертається на військову службу - його планують призначити заступником головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного", - написав Гончаренко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, голова парламентського комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Сергій Кальченко пропонує достроково припинити повноваження народного депутата з фракції "Європейська солідарність" Михайла Забродського у зв'язку з його особистою заявою.

Відповідний проєкт постанови №9114 зареєстровано в Раді 17 березня.

Михайло Забродський - український військовий, генерал-лейтенант Збройних сил України, народний депутат України, був командувачем Десантно-штурмових військ Збройних сил України (2015-2019 рр.).

У 2019 році був обраний народним депутатом дев'ятого скликання від партії "Європейська солідарність" (№4 у списку як безпартійний). Член однойменної фракції. Перший заступник голови комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки.