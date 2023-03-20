Політика

16:08 20.03.2023

Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського з майбутнім призначенням: Це символ нової української армії

2 хв читати
Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського з майбутнім призначенням: Це символ нової української армії

Народний депутат Петро Порошенко з трибуни парламенту привітав генерал-лейтенанта, героя України Михайла Забродського з майбутнім призначенням на керівну посаду в Генштабі ЗСУ, повідомила "Європейська солідарність".

"Легендарний комбриг 95 бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", - нагадав Порошенко, чиї слова наведено в повідомленні на сайті політсили в понеділок.

П'ятий президент відзначив стратегічний талант Забродського і назвав його символом нової української армії. "Дякуючи Забродському, була звільнена значна частина українських військ, яка потрапила в оточення на Бахмутці. Генерал Забродський є автором безпрецедентного рейду по тилам русні, яка зайшла до нас в серпні 2014-го, знищивши значну кількість військових Російської Федерації, російської техніки", - зазначив п'ятий президент.

"З 24 лютого, з перших хвилин генерал Забродський був на Лаврській, переодягнувся в однострій, поїхав у військкомат і весь цей час перебуває на війні. Це символ нової української армії, яка була створена українським народом, нашою командою за зразками НАТО. Блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у "Рамштайні". І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними силами України, армією, яка підтримується народом", - наголосив Порошенко.

 

Теги: #порошенко #забродський #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:13 20.03.2023
ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

22:05 18.03.2023
Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

Генерала Забродського можуть призначити заступником Залужного

16:10 17.03.2023
Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

Генерал Забродський планує скласти мандат нардепа - проєкт постанови

12:56 09.03.2023
"Євросолідарність" вимагає провести новий, чесний і прозорий конкурс на посаду директора НАБУ

"Євросолідарність" вимагає провести новий, чесний і прозорий конкурс на посаду директора НАБУ

16:11 04.03.2023
Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі

Порошенко закликав українську діаспору підтримати визнання ПЦУ у світі

19:11 02.03.2023
Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

Порошенко закликав Раду дослухатися до заяви послів G7 про необхідність відновити електронне декларування

18:54 25.02.2023
Порошенко: Наша єдність - це запорука нашої перемоги, наша найбільша цінність, якій аплодує світ

Порошенко: Наша єдність - це запорука нашої перемоги, наша найбільша цінність, якій аплодує світ

21:06 24.02.2023
"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

"Євросолідарність" переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

20:43 22.02.2023
Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier

Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier

16:10 21.02.2023
Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

Порошенко: Наша спільна відповідь Путіну – більше зброї, санкцій, повалення путінського режиму та членство України в ЄС і НАТО

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

ВР достроково припинила повноваження нардепа Забродського

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

ОСТАННЄ

Нардеп Железняк: ВР планує на найближчому засіданні розглянути питання про призначення глав Міносвіти, Мінстратегпрому, а також розширити повноваження Федорова

Україна очікує, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб змусити її покласти край агресивній війні - речник МЗС

МЗС Азербайджану закликало Вірменію усвідомити реалії другої Карабаської війни

Канада виступила з ініціативою чотиристороннього партнерства з Японією, Південною Кореєю та США проти КНР та РФ

У зв'язку з ордером МКС на арешт Путіна, Боррель виступив із заявою: Це початок процесу притягнення до відповідальності за злочини в Україні

Шість казахстанських партій подолали необхідний поріг для проходження в парламент

Президент Фінляндії не бачить проблеми в тому, що його країна може вступити в НАТО раніше за Швецію

Звільнення всіх тимчасово окупованих територій України обов'язково відбудеться - коментар МЗС до 9-х роковин проведення РФ незаконного "референдуму" в Криму

Молдова засуджує агресію РФ проти України і ніколи не буде на боці вбивць - Санду

Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА