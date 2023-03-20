Порошенко з трибуни Верховної Ради привітав Забродського з майбутнім призначенням: Це символ нової української армії

Народний депутат Петро Порошенко з трибуни парламенту привітав генерал-лейтенанта, героя України Михайла Забродського з майбутнім призначенням на керівну посаду в Генштабі ЗСУ, повідомила "Європейська солідарність".

"Легендарний комбриг 95 бригади, який з перших хвилин російської агресії 2014 року на чолі героїчної бойової десантної бригади став на захист української землі. Автор безпрецедентних військових операцій по знищенню ворога в Донецькому аеропорту, коли він сам у танку вів за собою славетних українських десантників", - нагадав Порошенко, чиї слова наведено в повідомленні на сайті політсили в понеділок.

П'ятий президент відзначив стратегічний талант Забродського і назвав його символом нової української армії. "Дякуючи Забродському, була звільнена значна частина українських військ, яка потрапила в оточення на Бахмутці. Генерал Забродський є автором безпрецедентного рейду по тилам русні, яка зайшла до нас в серпні 2014-го, знищивши значну кількість військових Російської Федерації, російської техніки", - зазначив п'ятий президент.

"З 24 лютого, з перших хвилин генерал Забродський був на Лаврській, переодягнувся в однострій, поїхав у військкомат і весь цей час перебуває на війні. Це символ нової української армії, яка була створена українським народом, нашою командою за зразками НАТО. Блискуче володіє англійською, користується повагою величезної кількості наших партнерів, брав участь у "Рамштайні". І зараз ми благословляємо його на те, щоб керувати Збройними силами України, армією, яка підтримується народом", - наголосив Порошенко.