Перелом у війні може настати в разі отримання ЗСУ засобів ураження великої дальності - Залужний та Забродський

Перелом у війні може настати в разі отримання Збройними силами України засобів ураження великої дальності, вважають головнокомандувач Збройних сил України, член Ради національної безпеки і оборони України, генерал Валерій Залужний та перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Мова йде, звісно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів із відповідною дальністю дії. На увазі мається не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars. Має бути застосовано комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації і Військово-морських сил ЗС України та інших складових їхньої могутності", - написали Залужний та Забродський у статті для "Укрінформу" в середу.

На їхню думку, обговорення має відбуватися щодо створення або нарощування спроможностей, а не лише щодо кількості озброєння і обладнання для бригад, що плануються до переоснащення.

Залужний та Забродський звертають увагу на те, що гранична досяжність засобів ураження для ЗС РФ становить до 2 тис. км з урахуванням дальності польоту крилатих ракет повітряного базування, а для ЗС України вона фактично обмежена 100 км дальністю польоту ракет і глибини розташування стартових позицій застарілих ОТРК. Вони переконані, що цілком можливо протиставити противникові свою спроможність діяти подібним чином і на таку дальність.

Також у ЗСУ підтвердили завдання низки ракетних ударів по аеродромах у Криму.

Переконливим прикладом правильності такого підходу поточного року є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим. Йдеться про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все – по аеродрому Саки. Завдання ЗС України на 2023 рік - зробити для росіян та в інших окупованих територіях ці відчуття гострішими, природнішими і цілком відчутними, попри значну відстань до цілей", - наголосили Залужний та Забродський.

Вони вважають, що війна РФ проти України триватиме у 2023 році, не виключається, що РФ повернеться до задуму захопити Київ. Залужний і Забродський детально розглядають, як може далі бачити свою ціль агресор.

"Певні оперативні перспективи для противника проглядаються на ізюмському та бахмутському напрямках. Імовірною кінцевою метою таких дій може розглядатися вихід на адміністративний кордон Донецької області", - зазначають вони.

За їхніми словами, ще більш привабливою для противника може бути перспектива просування на запорізькому напрямку.

"Вона забезпечує подальші дії на північ та створення прямої загрози оволодіння Запоріжжям та Дніпром, що, у свою чергу, призведе до втрати українською стороною контролю над значною частиною Лівобережної України. Не виключені з порядку денного і повернення до задуму захопити Київ та загроза повторного розгортання бойових дій з території Республіки Білорусь", - зазначено у статті.

Залужний і Забродський додають, що найбільше можливостей відкриває подальше просування на південнобузькому напрямку з оперативного плацдарму на правому березі річки Дніпро.

"Успіх на півдні, за умови його швидкого та правильного використання, може мати подвійний ефект. З одного боку, цілком реальні перспективи оволодіння Миколаєвом та Одесою. З іншого – створення загрозливого напрямку в бік Кривого Рогу, а в подальшому – і загрози центральним та західним регіонам України", - наголошують вони.

Залужний і Забродський заявляють, що єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації є завдання ЗС України протягом кампанії 2023 року кількох послідовних, а в ідеалі – одночасних контрударів.