Політика

19:37 18.03.2023

Звільнення всіх тимчасово окупованих територій України обов'язково відбудеться - коментар МЗС до 9-х роковин проведення РФ незаконного "референдуму" в Криму

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Звільнення всіх тимчасово окупованих територій України обов'язково відбудеться - коментар МЗС до 9-х роковин проведення РФ незаконного "референдуму" в Криму

Звільнення всіх тимчасово окупованих територій обов'язково відбудеться. Це - лише справа часу, наголошується в коментарі МЗС до 9-х роковин проведення Росією незаконного "референдуму" в Криму.

У МЗС нагадали, що 16 березня виповнилося дев'ять років з часу проведення Росією фейкового "референдуму про статус Криму" та 18 березня - від дня спроби незаконної анексії, коли були підписані так звані "угоди про приєднання Криму до Російської Федерації".

"Повідомляється, що до тимчасово окупованого Криму сьогодні приїхав президент Росії Володимир Путін, якого розшукує міжнародне правосуддя за скоєння воєнних злочинів", - ідеться в коментарі.

У МЗС наголосили, що вже дев'ять років поспіль Кримський півострів потерпає від злочинного режиму Кремля, який перетворив його на військовий форпост, зону несвободи й утисків, агресії й терору проти всього і всіх, хто знайшов у собі сміливість чинити опір і відстоювати свої демократичні права та цінності.

"Це зрежисоване Кремлем "дійство" під прицілом автоматів суперечило Конституції та законам України, грубо порушило норми міжнародного права та не було визнане міжнародною спільнотою", - наголошується в коментарі.

Крім того, у вересні 2022 року Росія під кальку повторила цей трюк, організувавши аналогічне пропагандистське дійство під назвою "референдуми" на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей України, нагадали в МЗС.

"Як у 2014 році, так і у 2022 році вистава з референдумами не несе жодних наслідків для адміністративно-територіального устрою та міжнародно визнаних кордонів України. Більшість територій, на яких вони були проведені у 2022 році, уже звільнені Збройними Силами України. Звільнення усіх інших тимчасово окупованих територій теж обов‘язково відбудеться. Це - лише справа часу", - ідеться в коментарі.

У МЗС заявили, що Україна високо цінує чітку та незмінну підтримку з боку міжнародного співтовариства, зокрема, учасників Міжнародної Кримської платформи, щодо суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що закріплена в резолюціях ГА ООН, рішеннях інших міжнародних і регіональних організацій.

"Висловлюємо вдячність за готовність наших міжнародних партнерів неухильно йти до повної деокупації всіх тимчасово окупованих територій України, включно з АР Крим та Севастополем", - ідеться в коментарі.

У МЗС запевнили, що Україна продовжить докладати максимальних зусиль для покарання Росії та її керівництва "за злочин агресії, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні".

 

 

Теги: #крим #мзс #коментар

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