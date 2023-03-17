Політика

21:11 17.03.2023

Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

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Прокурор МКС Хан про видачу ордера на арешт Путіна: Ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, ніби вони є військовими трофеями

Міжнародна спільнота має забезпечити притягнення до відповідальності всіх причетних до примусової депортації українських дітей на територію РФ, заявив прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан.

В офіційній заяві Хана, оприлюдненій у п'ятницю, і присвяченій рішенню МКС видати ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової, йдеться, що клопотання на видачу відповідного ордеру було подано 22 лютого 2023 року до II Палати попереднього провадження Суду.

"На основі доказів, зібраних і проаналізованих моїм Управлінням під час його незалежних розслідувань, Палата попереднього провадження підтвердила наявність розумних підстав вважати, що президент Путін і пані Львова-Бєлова несуть кримінальну відповідальність за незаконну депортацію та передачу українських дітей з окупованих територій України до РФ на порушення статті 8 (2) (а) (vii) і статті 8 (2) (b) (viii) Римського статуту", - ідеться в заяві.

У ній уточнюється, що інциденти, виявлені Управлінням прокурора МКС, включають депортацію сотень українських дітей, викрадених окупантами з притулків і дитячих будинків.

"Ми стверджуємо, що багато хто з цих дітей згодом були передані на усиновлення в РФ. Закон у Російській Федерації було змінено президентськими указами, виданими президентом Путіним, щоб прискорити отримання російського громадянства, полегшивши їхнє усиновлення російськими сім'ями", - зазначив Хан.

Він наголосив, що зазначені дії, серед іншого, демонструють намір назавжди вивезти цих дітей з їхньої власної країни, а також уточнив, що на момент цих депортацій українські діти перебували під захистом Четвертої Женевської конвенції.

"Ми (Управління прокурора - ІФ-У) також наголосили у своїй заяві, що більшість актів у цій схемі депортацій було здійснено в контексті актів агресії, скоєних російськими військовими силами проти суверенітету й територіальної цілісності України, що розпочалися у 2014 році", - уточнив Хан.

Прокурор нагадав, що у вересні минулого року він звернувся до Ради Безпеки ООН і наголосив, що розслідування ймовірної незаконної депортації дітей з України є пріоритетом для Управління прокурора МКС.

"Вплив цих злочинів на людей також став очевидним під час мого останнього візиту в Україну. Перебуваючи там, я відвідав один із будинків для людей похилого віку, з якого, як стверджується, було вивезено дітей, і який розташований недалеко від нинішньої лінії фронту конфлікту. Розповіді тих, хто опікувався цими дітьми, і їхні побоювання з приводу того, що з ними сталося, наголосили на нагальній потребі вжиття заходів", - переконаний прокурор.

Він заявив, що міжнародна спільнота має забезпечити притягнення до відповідальності усіх причетних до зазначених злочинів і повернення дітей у свої сім'ї та громади.

"Як я заявив тоді, ми не можемо допустити, щоб із дітьми поводилися так, наче вони є військовими трофеями", - наголосив Хан.

"Хоча сьогоднішній день є першим конкретним кроком щодо ситуації в Україні, моє Управління продовжує розвивати численні взаємопов'язані напрямки розслідування. Як я вже говорив у Бучі в травні минулого року, Україна є місцем злочину, що містить у собі складний і широкий спектр передбачуваних міжнародних злочинів. Ми, не вагаючись, подамо нові клопотання про ордери на арешт, коли того вимагатимуть докази", - підсумував він.

Як повідомлялося, Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю ухвалив рішення видати ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої в РФ з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

 

 

 

Теги: #прокурор #мкс #заява

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