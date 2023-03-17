Політика

19:43 17.03.2023

Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

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Боррель: Ордер на арешт Путіна - тільки початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом на арешт президента Росії Володимира Путіна, - це тільки початок процесу притягнення до відповідальності всіх винних у скоєнні злочинів в Україні.

"Я щойно дізнався, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна за злочини війни - незаконну депортацію та вивезення дітей із окупованих територій України до Росії. МКС заявив, що є достатньо підстав вважати, що Путін несе індивідуальну кримінальну відповідальність за ці злочини",- заявив Боррель.

Він наголосив, що тяжкість злочинів і заява МКС "говорять самі за себе". "Це важливе рішення міжнародного правосуддя для людей України. ЄС завжди чітко заявляв, що відповідальні за початок незаконної, необґрунтованої та неспровокованої війни агресії проти України мають бути притягнуті до відповідальності. Це тільки початок процесу притягнення до відповідальності Росії та її лідерів за злочини і звірства, які вони вчинили в Україні", - додав Боррель.

При цьому він наголосив, що ЄС підтримує роботу МКС і його слідчих. "Безкарності бути не може", - переконаний він.

Теги: #путін #арешт #боррель

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