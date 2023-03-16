Політика

15:45 16.03.2023

МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

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МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

Міністерство закордонних справ Турецької Республіки з нагоди дев'ятих роковин окупації Криму наголосило на нелегітимності проведеного РФ "референдуму" на півострові і запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Автономна Республіка Крим, що входить до складу України, була анексована Російською Федерацією дев'ять років тому (16 березня) внаслідок нелегітимного референдуму, проведеного з порушенням міжнародного права. З нагоди роковин анексії ми оновлюємо запевнення, що не визнаємо цю ситуацію, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Турецької Республіки.

У МЗС Туреччини наголосили, що становище корінного народу Криму - кримських татар, "завжди є пріоритетним для нашої країни".

"Туреччина і надалі підтримуватиме наших братів кримських татар, щоб вони зберігали свою ідентичність і жили в безпеці та спокої на їхній історичній батьківщині в Криму", - йдеться в заяві.

Теги: #крим #туреччина #заява

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