МЗС Туреччини в роковини окупації Росією Криму знову запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України - заява

Міністерство закордонних справ Турецької Республіки з нагоди дев'ятих роковин окупації Криму наголосило на нелегітимності проведеного РФ "референдуму" на півострові і запевнило в підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.

"Автономна Республіка Крим, що входить до складу України, була анексована Російською Федерацією дев'ять років тому (16 березня) внаслідок нелегітимного референдуму, проведеного з порушенням міжнародного права. З нагоди роковин анексії ми оновлюємо запевнення, що не визнаємо цю ситуацію, і підтверджуємо нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Турецької Республіки.

У МЗС Туреччини наголосили, що становище корінного народу Криму - кримських татар, "завжди є пріоритетним для нашої країни".

"Туреччина і надалі підтримуватиме наших братів кримських татар, щоб вони зберігали свою ідентичність і жили в безпеці та спокої на їхній історичній батьківщині в Криму", - йдеться в заяві.