Політика

20:22 14.03.2023

Першим кроком у механізмі відшкодування збитків, завданих РФ, може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи - заява МЗС України та Ісландії

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Першим кроком у механізмі відшкодування збитків, завданих РФ, може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи - заява МЗС України та Ісландії

Росія зобов'язана забезпечити повне відшкодування за завдані Україні збитки: першим кроком у забезпеченні всеосяжного відшкодування може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи, ідеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттір та України Дмитра Кулеби.

"Росія зобов'язана забезпечити повне відшкодування за збитки, втрати або пошкодження, завдані її протиправними діями. Права жертв мають бути забезпечені за допомогою всеосяжного механізму відшкодування", - йдеться в заяві міністрів.

Глави МЗС наголосили, що механізм має передбачати створення міжнародного реєстру для фіксації та документування доказів і звернень щодо відшкодування збитків, комісії з розгляду звернень і відповідного фонду.

"Першим кроком у забезпеченні всеосяжного відшкодування може стати створення міжнародного реєстру під егідою Ради Європи. Ми вітаємо кроки, вже зроблені для розробки модальностей такого реєстру", - йдеться в заяві.

Міністри зазначили, що відповідальність за злочин агресії має бути забезпечена шляхом створення з цією метою спеціального трибуналу.

"Україна та Ісландія продовжуватимуть співпрацювати у створенні спеціального трибуналу на двосторонньому рівні та в рамках роботи Основної групи", - запевнили глави МЗС.

Також наголошується, що створення в Гаазі Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, який буде пов'язаний з Об'єднаною слідчою групою, яка вже існує, за підтримки Євроюсту, є важливим кроком на шляху до забезпечення відповідальності за злочин агресії проти України.

Україна та Ісландія підтримують створення центру та його діяльність.

Теги: #рф #україна #відповідальність #ісландія

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