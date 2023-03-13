Політика

20:28 13.03.2023

Глава Мінекономіки Сербії виступив за запровадження санкцій проти РФ

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Глава Мінекономіки Сербії виступив за запровадження санкцій проти РФ

Міністр економіки Сербії Раде Башта виступив за запровадження санкцій проти РФ, зважаючи на тиск на керівництво країни з цього питання.

"Наша країна вже платить високу ціну за те, що не вводила санкції проти Росії, і це стає нестерпним. Як міністр економіки, дивлюся, який тиск чиниться на президента Сербії Александра Вучича, а ми мовчимо, і я не можу з цим миритися", - написав Башта у твіттері у понеділок.

"Ось чому я за запровадження санкцій проти Росії, я підтримую президента Вучича в захисті державних і національних інтересів і повністю йому довіряю. Ось чому я прошу уряд Сербії і всіх міністрів зробити заяву з цього питання", - додав міністр в інстаграмі.

Башта анонсував повідомлення про свій заклик до уряду Сербії якомога швидше оголосити про запровадження санкцій проти РФ у програмі Радіо-Телебачення Сербії.

 

 

 

 

 

Теги: #рф #санкції #сербія

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