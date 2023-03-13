Політика

17:41 13.03.2023

Центр Diia.Business у Варшаві допоможе з просуванням на ринку Польщі 20 українським виробникам

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Центр Diia.Business у Варшаві допоможе з просуванням на ринку Польщі 20 українським виробникам

Центр "Дія.Бізнес" (Diia.Business) у Варшаві відібрав 20 українських компаній, яким нададуть допомогу в експансії на польський ринок, у трьох основних категоріях: харчова промисловість, легка промисловість, вироби з дерева та металу, повідомило Мінцифри в понеділок.

Згідно з інформацією на сайті центру, у харчопромі йдеться про компанію з виробництва крафтової кави Roast One, виробника авторських джемів Endorfine, агрокомпанію, що вирощує малину і чорницю, а також декоративні рослини на орендованій площі в 40 га ТОВ "Агробуск", і ще про одного виробника органічних ягід і фруктів Panfruit.

Крім цього, до числа відібраних увійшли виробники снеків Brancho і ТОВ "Прайм Снек", а також український виробник кулінарних спецій "УНА-Пак", виробник продуктів на основі натуральних олій Waily і компанія "МФТ", що виробляє солодощі.

У розділі легкої промисловості представлено шість компаній: бренди жіночого одягу GNZ, Framiore, український виробник ділового та повсякденного чоловічого одягу Andreas Moskin, виробник текстилю для дому Mir-Tex, аксесуарів для домашніх тварин Noble Pet, одягу для дітей Tatoshka.

У розділах каталогу також представлені компанії Liswood - виробляє дерев'яні іграшки для дітей, виробник водяних конвекторів для опалення U-Con, меблів для ванних кімнат Mirater, продуктів для здоров'я, краси "Екобіз" і компанія Econad, що спеціалізується на розробці продуктів для захисту навколишнього середовища.

Повідомляється, що від "Дія.Бізнес" компанії отримають юридичну підтримку, допомогу з брендуванням для участі в онлайн-компанії, супровід в адаптації на ринку Польщі. Також компаніям буде надано допомогу у вирішенні питань, пов'язаних із переїздом, реєстрацією бізнесу та легалізацією перебування в Польщі.

Програму ініціювали Мінцифри, Офіс із розвитку підприємництва та експорту, національний проєкт із розвитку підприємництва у співпраці з Abt Britain, Київська школа економіки за підтримки уряду Великої Британії.

Центр Diia.Business у Варшаві відкрили Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство економічного розвитку і технологій Польщі, Польська агенція інвестицій і торгівлі, уповноважений уряду Польщі з кібербезпеки. Центр підтримується Mastercard, UKaid і посольством Великої Британії в Києві.

Теги: #польща #виробники #дія_бізнес

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