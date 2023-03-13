Політика

16:37 13.03.2023

Єрмак обговорив участь Польщі у відбудові України з держсекретарем Канцелярії польського президента та членами уряду країни

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Єрмак обговорив участь Польщі у відбудові України з держсекретарем Канцелярії польського президента та членами уряду країни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів зустріч із польською делегацією, до складу якої ввійшли держсекретар Канцелярії президента Польщі - керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач, польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк і міністр - член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

Як повідомляє пресслужба глави Української держави, під час зустрічі було обговорено широке коло питань у сфері оборонної підтримки України, європейської та євроатлантичної інтеграції країни, а також участі Польщі у відбудові України.

"Андрій Єрмак поінформував польську сторону про ситуацію на фронті та подякував за вагому оборонну підтримку з боку Польщі, зокрема за лідерську роль у створенні танкової коаліції. Було окремо предметно обговорено подальше посилення оборонної взаємодії між Україною та Польщею", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що глава ОП наголосив: однією з найскладніших проблем, спричинених повномасштабною агресією РФ, стало масове викрадення Росією українських дітей.

"У цьому контексті було позитивно відзначено намір Польщі започаткувати спільну з Європейською комісією ініціативу з метою об’єднання зусиль, збору доказів, визначення шляхів пошуку викрадених дітей та притягнення до відповідальності осіб, винних у цьому злочині", - наголошують в ОП.

Повідомляється, що особливу увагу було приділено питанню європейської інтеграції України та координації спільних зусиль Києва і Варшави з метою просування України на шляху членства в ЄС.

Єрмак зазначив, що Україна завершує виконання рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Він також наголосив, що пріоритетом для країни є початок до кінця поточного року переговорів щодо вступу до ЄС.

Керівник Офісу президента також подякував високим представникам Республіки Польща за залучення їхньої держави до відновлення територій, звільнених від загарбників. У цьому контексті сторони обговорили конкретні проєкти, в роботі яких Варшава готова бути одним із лідерів.

"Під час переговорів також було скоординовано графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу", - підсумували в ОП.

Теги: #польща #делегація #єрмак

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