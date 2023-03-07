Президент Грузії після протестів у столиці заявила про наміри ветувати закон про іноагентів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка наразі перебуває з візитом у США, підтримала учасників акції протесту, що відбувається у вівторок на проспекті Руставелі в Тбілісі, та заявила про намір накласти вето на ухвалений грузинським парламентом у першому читанні законопроєкт про реєстрацію іноземних агентів.

"Я звертаюся до тих, хто цього вечора стоїть на проспекті Руставелі, де я сама багато разів стояла. Я стою тут, у Нью-Йорку, а позаду мене Статуя Свободи. Це символ, за який завжди боролася Грузія. Я стою поруч із вами, тому що сьогодні саме ви представляєте вільну Грузію. Ту Грузію, яка бачить своє майбутнє в Європі і нікому не дозволить це майбутнє забрати... Ніхто не має права ставити пастки. Цей нікому непотрібний закон, який не взявся з нізвідки, а продиктований Москвою. Цей закон потрібно скасувати", - сказала Зурабішвілі у своєму зверненні, оприлюдненому грузинським "Першим каналом" у вівторок увечері.

За її словами, ухвалений законопроєкт не потрібно надсилати до Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) для узгодження, "оскільки Венеціанська комісія прекрасно знає, що це за закон".

"У перший же день я сказала, що накладу вето на цей закон, і я зроблю це. Мені нецікаве його детальне обговорення. Мене не цікавить, чи має він схожість із якимось старим американським законом, який, як ми прекрасно знаємо, служить зовсім іншій меті. Мене цікавить тільки майбутнє Грузії. Мене цікавить тільки Конституція, гарантом якої я є, і в цій Конституції написано, що всі інститути Грузії зобов'язані зробити все, щоб привести цю країну в Євросоюз. Шлях європейської інтеграції має бути захищений. Ті, хто сьогодні підтримує цей закон, усі ті, хто проголосував сьогодні за цей закон, порушують Конституцію", - сказала глава Грузинської держави.

"Ми не хочемо цього закону, який безглуздий і його ідея полягає в тому, щоб віддалити нас від Європи. Ми всі разом сьогодні, ми будемо разом завтра, і ми приведемо цю країну в Європу. Я вам це обіцяю, тому що я вже давно дала собі цю обіцянку", - резюмувала Зурабішвілі.

Раніше у вівторок парламентська більшість підтримала в першому читанні один із розглянутих законопроєктів про реєстрацію іноземних агентів. Опозиційні фракції голосували проти. У першому читанні було ухвалено законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", розроблений групою депутатів із фракції "Сила народу". Інший законопроєкт про реєстрацію іноземних агентів є перекладом грузинською мовою чинного американського закону, ухваленого 1939 року з метою боротьби проти фашизму. Обидва законопроєкти, за заявою парламентської більшості, направлять до "Венеціанської комісії" для експертизи, після чого їх заслухають і ухвалять у другому і третьому читаннях.

Після цього перед будівлею парламенту в центрі Тбілісі почався мітинг проти ухвалення відповідних законопроєктів, який тривав кілька годин і зібрав кілька тисяч учасників.

Під час мітингу поліція застосувала проти протестувальників водомети і сльозогінний газ. Низка ЗМІ також повідомили про те, що протестувальники нібито кидали в правоохоронців "коктейлі Молотова", а ті стріляли в учасників мітингу гумовими кулями.

МВС Грузії виступило із заявою, що акція протесту, яка відбувається у вівторок увечері перед будівлею парламенту, набула насильницького характеру, і поліція в разі непокори з боку протестувальників використає пропорційну силу, включно зі спецзасобами.