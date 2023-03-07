У Росії триває підготовча робота до "Мінська-3"

У Росії триває підготовча робота до переговорів, оскільки надії розв'язати питання військовим шляхом вони не мають, сказав у понеділок в ефірі телемарафону секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"План відомий, триває підготовча робота", - сказав він, наголосивши: "Усе, що стосується "Мінська-3", є неприйнятним для нашого суспільства".

"Повертати вплив Росії, медведчуків та інших не дозволить наш народ", - заявив Данілов.

Він не зміг відповісти на запитання, коли виникне "ситуація переговорів". "Є рішення РНБО, за яким жодних переговорів із Путіним ми вести не можемо. Він - терорист", - сказав він.

За словами Данілова, "питання принципів є фундаментальним. Ми не можемо поступитися принципами, зокрема територіальною цілісністю. Інакше це закінчиться новою війною. Принципи - це свята річ".