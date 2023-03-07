Політика

09:47 07.03.2023

Прем'єр Канади призначить спецпредставника для оцінки зовнішнього втручання у справи країни

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Прем'єр Канади призначить спецпредставника для оцінки зовнішнього втручання у справи країни

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо має намір призначити спеціального представника, який займеться вивченням можливого зовнішнього втручання в демократичні процеси в країні, повідомляє Bloomberg.

"Я призначу незалежного фахівця, який матиме широкий мандат і даватиме експертні рекомендації щодо боротьби з втручанням і зміцнення нашої демократії", - заявив Трюдо журналістам увечері в понеділок.

Трюдо заявив, що проблему також вивчатиме група законодавців, яким дозволений доступ до надсекретних розвідувальних даних.

"Підтримка довіри до нашого демократичного процесу на наших виборах, у наших інститутах має першорядне значення", - наголосив прем'єр.

У місцевих ЗМІ останніми тижнями повідомлялося, що Трюдо отримав дані розвідки, у яких ішлося про китайське втручання у вибори в країні в 2021 році, за підсумками яких він зберіг владу.

Bloomberg зазначає, що опозиція закликала прем'єра провести судове розслідування, але натомість він вирішив призначити спеціального слідчого і передати справу до Комітету парламентаріїв із національної безпеки та розвідки.

За словами Трюдо, слідчий може порекомендувати повний судовий перегляд підсумків виборів, і "ми виконаємо його рекомендацію".

У Пекіні стверджують, що Китай не втручається у справи Канади, і називають обвинувачення необґрунтованими.

Теги: #китай #канада #трюдо

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