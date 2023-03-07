Турецька опозиція висунула голову Республіканської народної партії Кілічдароглу кандидатом на виборах президента

Опозиційний блок Туреччини висунув голову Республіканської народної партії Кемаля Кілічдароглу як кандидата на майбутніх президентських виборах, повідомляє в понеділок газета "Сабах".

За її даними, шість партій опозиційного блоку після зустрічі в Анкарі зробили відповідну заяву.

Зі свого боку портал "Аль-Монітор" повідомляє, що про кандидатуру від імені всього блоку опозиції оголосив лідер "Партії щастя" Темель Карамоллаоглу.

Раніше в понеділок тисячі прихильників опозиції зібралися біля штаб-квартири "Партії щастя", щоб дізнатися, хто братиме участь у виборах з боку опозиції.

"Сабах" зазначає, що лідерка "Доброї партії" Туреччини Мераль Акшенер, яка минулого тижня оголосила про вихід з опозиційного блоку, знову долучилася до нього і також взяла участь у зустрічі в турецькій столиці. Акшенер покидала блок через незгоду з приводу кандидата на пост президента.

У січні турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що президентські та парламентські вибори в Туреччині відбудуться 14 травня.

Спочатку вибори було заплановано на 18 червня, проте Ердоган неодноразово заявляв, що голосування може відбутися раніше. У його партії наголошували, що вибори в червні співпадуть із піком туристичного сезону, тому їх краще перенести.

Передвиборчі опитування показують, що боротьба як на президентських, так і на парламентських виборах буде запеклою.

Західні ЗМІ називають прийдешні вибори "найбільшим випробуванням" для Ердогана за останні 20 років.