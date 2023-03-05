Політика

07:28 05.03.2023

Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

1 хв читати
Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує в перші 100 днів відвідати сусідні країни, візит в Україну заплановано на квітень, повідомило чеське видання Ceske Noviny.

Згідно з інформацією видання, Павел має намір відвідати всі сусідні країни протягом 100 днів після обрання на посаду глави держави. Також у плани на квітень входить візит в Україну.

У ЗМІ зазначили, що Павел виявив інтерес до відвідування України незабаром після обрання новим президентом Чехії. Він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Наприкінці січня Павла запросив президент України Володимир Зеленський, який у телефонній розмові подякував Павлу за підтримку України. Павел звернувся до української сторони з пропозицією про дату візиту в лютому.

Зазначається, що своїми закордонними поїздками Павел хоче показати, що Чехія повернулася до активного підходу в зовнішній політиці на рівні президента. "Я не очікую, що в цей період мені доведеться виїхати кудись іще, тому що я справді вважаю наш район пріоритетним", - наводять слова Павела Ceske Noviny.

 

 

 

Теги: #президент #візит #чехія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:14 04.03.2023
До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

До Києва прибула голова Європарламенту Роберта Метсола

21:27 02.03.2023
Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

Байден і фон дер Ляєн обговорять співпрацю з підтримки України та запровадження санкцій проти РФ

20:51 02.03.2023
Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

Президент Єврокомісії відвідає Канаду і США, серед питань для обговорення - підтримка України

07:15 28.02.2023
Держсекретар США Блінкен уперше відвідає Казахстан

Держсекретар США Блінкен уперше відвідає Казахстан

07:21 27.02.2023
Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти росіян

19:35 26.02.2023
Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

Зеленський провів онлайн зустріч із журналістами, які працюють у Єдиному телемарафоні

19:25 26.02.2023
Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

Зеленський підписав нові укази про запровадження санкцій проти росіян

19:25 26.02.2023
Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

07:24 26.02.2023
Є всі причини для розгляду членства України в НАТО після закінчення війни - президент Чехії

Є всі причини для розгляду членства України в НАТО після закінчення війни - президент Чехії

20:14 24.02.2023
Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

Зеленський: Я радий, що мої діти в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі російські воєнні злочини і злочини проти людства мають бути розслідувані

Парламент Молдови офіційно засудив агресію РФ проти України

ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки

Цього року настав час для переговорів про членство України в ЄС - Зеленський

Учасники Кримської платформи готові продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності

ОСТАННЄ

У основі створення трибуналу за злочини агресії лежить політична складова, а не юридична

Усі російські воєнні злочини і злочини проти людства мають бути розслідувані

Шведське головування має намір уже навесні надати свою позицію щодо прогресу України на шляху до членства в ЄС - шведський дипломат

Блінкен поінформував главу МЗС України про дискусії на G20

Південна Корея ще не ухвалила рішення про постачання в Україну летальної зброї - прем'єр-міністр

ЄС опрацьовує три паралельні треки для продовження поставок боєприпасів Україні та спільних закупівель в арсенали країн-членів

Є шанс, що питання початку переговорів Брюсселя з Києвом про членство в ЄС буде на порядку денному до кінця нинішнього року - європейський дипломат

США у п'ятницю оголосять про пакет військової допомоги Україні - Білий дім

Сигнали Саудівської Аравії Києву набагато цікавіші за китайські мирні ініціативи

У Молдові ухвалено законопроєкт про затвердження румунської мови як державної

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА