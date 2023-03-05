Новообраний президент Чехії Павел планує відвідати Україну в квітні

Новообраний президент Чехії Петр Павел планує в перші 100 днів відвідати сусідні країни, візит в Україну заплановано на квітень, повідомило чеське видання Ceske Noviny.

Згідно з інформацією видання, Павел має намір відвідати всі сусідні країни протягом 100 днів після обрання на посаду глави держави. Також у плани на квітень входить візит в Україну.

У ЗМІ зазначили, що Павел виявив інтерес до відвідування України незабаром після обрання новим президентом Чехії. Він заявив, що хотів би відвідати Київ разом із президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Наприкінці січня Павла запросив президент України Володимир Зеленський, який у телефонній розмові подякував Павлу за підтримку України. Павел звернувся до української сторони з пропозицією про дату візиту в лютому.

Зазначається, що своїми закордонними поїздками Павел хоче показати, що Чехія повернулася до активного підходу в зовнішній політиці на рівні президента. "Я не очікую, що в цей період мені доведеться виїхати кудись іще, тому що я справді вважаю наш район пріоритетним", - наводять слова Павела Ceske Noviny.