Усі російські воєнні злочини і злочини проти людства мають бути розслідувані

РФ має понести відповідальність за всі злочини, вчинені проти України, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

"Сьогодні ми говорили про притягнення до відповідальності, без якої неможливий тривалий мир. За все, що РФ зробила на території України, на українській землі, безумовно, вона має понести відповідальність. Усі воєнні злочини РФ і злочини проти людства мають бути розслідувані та піддані судовому переслідуванню. Нідерланди підтримують ці зусилля. Нідерланди відправили свої групи для розслідування цих злочинів", - сказав Гукстра на спільному брифінгу з очільником МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу у Львові.

Він наголосив, що Нідерланди разом із партнерами розслідуватимуть усі російські злочини, особливу увагу буде приділено депортації українських дітей.

Гукстра нагадав, що нещодавно у штаб-квартирі ООН за участю 45 країн відбувся захід щодо грубих порушень прав людини, спричинених агресією РФ, де Кулеба закликав міжнародне співтовариство об'єднати зусилля щодо повернення депортованих до РФ українських дітей.

"Ми зробимо все необхідне, щоб закон і право працювали навіть під час війни", - зазначив він. Міністр наголосив, що Нідерланди підтримуватимуть Україну в усьому, зокрема в питаннях озброєння, відновлення та притягнення РФ до відповідальності за злочини в Україні. Крім того, він знову запевнив, що Нідерланди залишатимуться з Україною в боротьбі за свободу, незалежність і справедливий мир.