Політика

09:14 03.03.2023

Південна Корея ще не ухвалила рішення про постачання в Україну летальної зброї - прем'єр-міністр

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Південна Корея ще не ухвалила рішення про постачання в Україну летальної зброї - прем'єр-міністр

Південна Корея ще не вирішила, чи постачати Україні летальну зброю, заявив прем'єр-міністр Хан Дак Су в інтерв'ю CNN у п'ятницю.

"Чи будемо ми надавати будь-яку підтримку летальною зброєю, ми ще не вирішили", - сказав він, додавши: "Не зараз. Я думаю".

Проте Хан Дак Су зазначив, що Сеул надає підтримку Києву у інший спосіб.

"Цього року ми вирішили, що збільшимо нашу підтримку на суму $130 млн, і ми намагаємося підтримати їх із погляду можливостей виробництва електроенергії тощо", - заявив він.

Теги: #південна_корея

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