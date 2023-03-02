Парламент Угорщини переніс голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в НАТО

Національні збори Угорщини вкотре перенесли голосування з питання ратифікації членства Швеції та Фінляндії в НАТО, тепер воно має буде відбутися не раніше ніж 20 березня, повідомляє в четвер Associated Press із посиланням на рішення парламенту.

Досі в порядку денному засідань парламенту зазначалося, що голосування з питання вступу скандинавських країн до альянсу відбудеться в період із 6 до 9 березня. Тепер ідеться про те, щоб проголосувати протягом сесії парламенту, яка розпочнеться 20 березня.

Водночас у грудні 2022 року в Угорщині заявляли, що розглянуть питання про ратифікацію не раніше ніж 20 лютого.

Агентство зазначає, що угорська делегація зустрінеться зі спікером парламенту Швеції Андреасом Норленом та іншими законодавцями у Стокгольмі у вівторок наступного тижня. Під час зустрічі буде обговорено процес ратифікації членства Швеції в НАТО.

Держави - члени НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, щойно всі держави-члени НАТО ратифікують протоколи про вступ.

На сьогодні з 30 країн НАТО лише Туреччина й Угорщина поки що не ратифікували членство Швеції та Фінляндії в альянсі.

Туреччина заблокувала процес вступу, вимагаючи від обох північних країн оголосити терористичними курдські організації та видати осіб, обвинувачуваних у тероризмі, а також скасувати заборони на постачання зброї Анкарі.