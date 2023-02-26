Учасники Кримської платформи готові продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності

Учасники Міжнародної платформи з деокупації Криму заявляють про готовність продовжувати підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності, йдеться в заяві учасників платформи у неділю.

"Підтверджуємо нашу готовність поглиблювати політичну, дипломатичну, фінансову, гуманітарну та іншу підтримку України до повного відновлення її суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів", - йдеться в документі, оприлюдненому на сайті МЗС України.

Зазначається, що підписантами заяви є ЄС, Рада Європи, Австралія, Австрія, Албанія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Велика Британія, Греція, Грузія, ГУАМ, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліберія, Ліхтенштейн, Люксембург, Канада, Молдова, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Туреччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Чорногорія, Швеція, Японія.

У документі підписанти підтверджують непохитну підтримку суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також невід'ємне право України на самооборону проти неспровокованої агресії Російської Федерації.

Вони також засуджують російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року і вважають, що саме РФ несе повну відповідальність за війну.

"Військова агресія Російської Федерації проти України має далекосяжні наслідки та негативний вплив на глобальний мир і безпеку, що виходить за межі України та Європейського континенту", - переконані підписанти.

У заяві також міститься заклик до звільнення від росіян тимчасово окупованих територій України, намір продовжувати боротьбу з російською дезінформацією та агресивними наративами російської пропаганди, а також низка закликів, що стосуються, серед іншого, питань дотримання прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Закликаємо Російську Федерацію негайно припинити бойові дії та насильство і закликаємо до негайного, повного та беззастережного виведення всіх її сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом", - наголошується в заяві.