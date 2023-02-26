Політика

07:24 26.02.2023

Є всі причини для розгляду членства України в НАТО після закінчення війни - президент Чехії

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Є всі причини для розгляду членства України в НАТО після закінчення війни - президент Чехії

Президент Чехії Петр Павел вважає, що є всі причини для розгляду членства України в НАТО після завершення українсько-російської війни.

"Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО - за дотримання стандартів, за захист цінностей, важливих для всіх нас. А ще українські військові будуть, мабуть, найбільш досвідченими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО. Є всі причини, чому ми маємо розглядати членство України в НАТО одразу після війни", - сказав Павел в інтерв'ю виданню "Суспільне" в суботу.

За його словами, вступ України в НАТО до завершення війни може масштабувати військовий конфлікт між Альянсом і Росією, ймовірно, із застосуванням ядерної зброї. "Так що нам потрібно дочекатися закінчення війни і відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО", - зазначив чеський президент.

 

 

 

Теги: #нато #президент #чехія

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