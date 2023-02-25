Політика

13:15 25.02.2023

ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

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ЄС завершив затвердження санкційного пакета проти РФ - Боррель

ЄС завершив процес схвалення десятого санкційного пакета проти Росії: до нього ввійшла 121 фізична та юридична особа з Росії, додано обмеження на імпорт і експорт, повідомив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Ухвалено 10-й пакет санкцій: до списку внесли 121 фізичну та юридичну особу, запроваджуються значні нові обмеження на імпорт і експорт, запроваджується заборона на російські пропагандистські ЗМІ", - зазначено в його повідомленні у твіттері.

Ідеться про завершення процедури затвердження санкцій на міністерському рівні.

Напередодні 10-й пакет санкцій проти РФ погодили постпреди ЄС.

Пізніше санкції опублікують в Офіційному журналі ЄС.

Теги: #єс #санкції #боррель

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