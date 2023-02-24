На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

У рамках Гуманітарного звернення для України зібрано 52 млн канадських доларів від 72 тис. донорів, повідомила пресслужба Канадсько-Українського Фонду (КУФ).

Гуманітарне звернення для України є спільним проєктом Канадсько-Українського Фонду (КУФ) і Конгресу Українців Канади (КУК). Понад рік обидві організації спільно працюють над підвищенням ефективності та економічності допомоги, яку надають громадяни Канади українцям, постраждалим від війни.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Посол Юлія Ковалів разом із Головою Ради Канадсько-Української Фундації (КУФ) Віктором Гетьманчуком та Президентом Конгресу Українців Канади (КУК) Олександрою Чиж прозвітували про збір коштів на гуманітарну допомогу та її використання з 24 лютого 2022 року.

Посол України Юлія Ковалів подякувала за підтримку від імені всіх українців.

У релізі повідомляють, що 24 лютого 2022 року в межах Гуманітарного звернення було зібрано понад $52 млн від 72 тис. донорів.

"Щедрість канадців дозволила надати критично важливу допомогу сотням тисяч українців. На жаль, війна не має жодних ознак зупинення. Ми потребуємо постійної та непохитної підтримки в нашій місії допомоги нашим братам і сестрам в Україні", - цитує пресслужба слова голови ради директорів КУФ Віктора Гетьманчука.

Повідомляється, що з лютого 2022 року в рамках Гуманітарного звернення в Україну було доставлено 300 тисяч продуктових наборів, які забезпечили харчуванням 850 тис. осіб в Україні, Молдові та Румунії. Понад 790 тис. пацієнтам було направлено 53 тис. ліків.

"Українсько-канадська громада працює безперервно, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні в їхньому героїчному захисті своєї Батьківщини від геноцидної агресивної війни з боку Росії. Наша громада безмежно вдячна всім канадцям за їхню непохитну, щедру підтримку українського народу у важкий для нього час", - зазначила президент КУК Олександра Чиж.

Вирішуючи проблеми енергоневизначеності, було передано 161 генератор для лікарень, родин загиблих військовослужбовців Збройних сил України та на підтримку Міністерства енергетики України, 2 тис. печей для приготування їжі та обігріву на нещодавно звільнених територіях. Також передано 2 тис. ліжок, матраців, ковдр, подушок, постільної білизни для переселенців; 1 тис. палет мийних засобів для переміщених осіб; 1 тис. комплектів протипожежного обладнання, 10 тис. спеціальних рукавичок для рятувальників; 330 піддонів засобів індивідуального захисту для лікарень.

Перераховано $1,2 млн на послуги психологічної допомоги цивільному населенню. Здійснено дві місії пластичних хірургів, які прооперували 44 постраждалих із важкими травмами обличчя, загалом 106 операцій. Проведено три місії гуманітарного розмінування.

"Ця потворна війна в Україні призвела до переміщення понад 16 мільйонів людей. Жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру пошкодили електромережі та вивели з ладу водоочисні споруди. Кожне третє домогосподарство не має продовольчої безпеки. Люди голодні та потребують чистої води. Я пишаюся нашою співпрацею з КУФ. Вони згуртували громаду для підвищення обізнаності та збору коштів на допомогу вразливим родинам. Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб продовжувати допомагати нужденним", - зазначив виконавчий директор GlobalMedic Рахул Сінгх О.Онт.

Передано 20 апаратів вакуумного зашивання (VAC) для лікування ранових інфекцій у лікарнях Західної України, а також витратні матеріали, 11 автомобілів швидкої допомоги Toyota для Міністерства охорони здоров'я України.

Канадсько-Український Фонд (КУФ) надає гуманітарну допомогу українцям з 1995 року.