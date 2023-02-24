Політика

19:38 24.02.2023

На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

3 хв читати
На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

У рамках Гуманітарного звернення для України зібрано 52 млн канадських доларів від 72 тис. донорів, повідомила пресслужба Канадсько-Українського Фонду (КУФ).

Гуманітарне звернення для України є спільним проєктом Канадсько-Українського Фонду (КУФ) і Конгресу Українців Канади (КУК). Понад рік обидві організації спільно працюють над підвищенням ефективності та економічності допомоги, яку надають громадяни Канади українцям, постраждалим від війни.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Посол Юлія Ковалів разом із Головою Ради Канадсько-Української Фундації (КУФ) Віктором Гетьманчуком та Президентом Конгресу Українців Канади (КУК) Олександрою Чиж прозвітували про збір коштів на гуманітарну допомогу та її використання з 24 лютого 2022 року.

Посол України Юлія Ковалів подякувала за підтримку від імені всіх українців.

У релізі повідомляють, що 24 лютого 2022 року в межах Гуманітарного звернення було зібрано понад $52 млн від 72 тис. донорів.

"Щедрість канадців дозволила надати критично важливу допомогу сотням тисяч українців. На жаль, війна не має жодних ознак зупинення. Ми потребуємо постійної та непохитної підтримки в нашій місії допомоги нашим братам і сестрам в Україні", - цитує пресслужба слова голови ради директорів КУФ Віктора Гетьманчука.

Повідомляється, що з лютого 2022 року в рамках Гуманітарного звернення в Україну було доставлено 300 тисяч продуктових наборів, які забезпечили харчуванням 850 тис. осіб в Україні, Молдові та Румунії. Понад 790 тис. пацієнтам було направлено 53 тис. ліків.

"Українсько-канадська громада працює безперервно, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні в їхньому героїчному захисті своєї Батьківщини від геноцидної агресивної війни з боку Росії. Наша громада безмежно вдячна всім канадцям за їхню непохитну, щедру підтримку українського народу у важкий для нього час", - зазначила президент КУК Олександра Чиж.

Вирішуючи проблеми енергоневизначеності, було передано 161 генератор для лікарень, родин загиблих військовослужбовців Збройних сил України та на підтримку Міністерства енергетики України, 2 тис. печей для приготування їжі та обігріву на нещодавно звільнених територіях. Також передано 2 тис. ліжок, матраців, ковдр, подушок, постільної білизни для переселенців; 1 тис. палет мийних засобів для переміщених осіб; 1 тис. комплектів протипожежного обладнання, 10 тис. спеціальних рукавичок для рятувальників; 330 піддонів засобів індивідуального захисту для лікарень.

Перераховано $1,2 млн на послуги психологічної допомоги цивільному населенню. Здійснено дві місії пластичних хірургів, які прооперували 44 постраждалих із важкими травмами обличчя, загалом 106 операцій. Проведено три місії гуманітарного розмінування.

"Ця потворна війна в Україні призвела до переміщення понад 16 мільйонів людей. Жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру пошкодили електромережі та вивели з ладу водоочисні споруди. Кожне третє домогосподарство не має продовольчої безпеки. Люди голодні та потребують чистої води. Я пишаюся нашою співпрацею з КУФ. Вони згуртували громаду для підвищення обізнаності та збору коштів на допомогу вразливим родинам. Ми маємо подвоїти наші зусилля, щоб продовжувати допомагати нужденним", - зазначив виконавчий директор GlobalMedic Рахул Сінгх О.Онт.

Передано 20 апаратів вакуумного зашивання (VAC) для лікування ранових інфекцій у лікарнях Західної України, а також витратні матеріали, 11 автомобілів швидкої допомоги Toyota для Міністерства охорони здоров'я України.

Канадсько-Український Фонд (КУФ) надає гуманітарну допомогу українцям з 1995 року.

 

 

Теги: #допомога #донори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:14 24.02.2023
США виділять Україні понад $10 млрд допомоги - Держдеп

США виділять Україні понад $10 млрд допомоги - Держдеп

12:18 24.02.2023
США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд

США оголосили про новий пакет допомоги для України в безпековій сфері на суму $2 млрд

08:10 24.02.2023
Білий дім заявив, що постійно цікавитиметься потребами України в американській допомозі

Білий дім заявив, що постійно цікавитиметься потребами України в американській допомозі

14:56 22.02.2023
За рік Ахметов спрямував 5 млрд грн на підтримку ЗСУ та постраждалим від війни - SCM

За рік Ахметов спрямував 5 млрд грн на підтримку ЗСУ та постраждалим від війни - SCM

12:52 21.02.2023
Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

Компанія "Байєр" із початку активного вторгнення РФ надала Україні допомогу на загальну суму понад EUR15 млн

19:16 20.02.2023
Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

Пентагон оголосив про постачання в Україну комплексів HIMARS, Javelin та 2 тис. протитанкових ракет

13:21 20.02.2023
Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

Байден заявив про надання Україні додаткової допомоги

20:08 19.02.2023
Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

Волонтери ТЧХУ допомогли жителям Хмельницького, постраждалим від ракетної атаки РФ

07:48 18.02.2023
Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

Для перемоги у 2023 році Україні потрібно більше допомоги, включно з бойовими літаками

07:41 18.02.2023
Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

Британський прем'єр у Мюнхені закликає подвоїти допомогу Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

ОСТАННЄ

Кулеба: Росії не місце в Радбезі ООН після злочинної агресії проти України

Необхідно докласти зусиль, щоб уже цього року агресію було подолано і в нашу країну повернувся мир - Зеленський на зустрічі G7

Ердоган заявив Путіну про необхідність встановити справедливий мир без подальших жертв у російсько-українському конфлікті

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА