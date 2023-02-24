Ердоган заявив Путіну про необхідність встановити справедливий мир без подальших жертв у російсько-українському конфлікті

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію в Україні, "зернову угоду", повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу".

"Необхідно встановити справедливий мир без подальших людських жертв та руйнувань у російсько-українському конфлікті", - наводить слова турецького президента "Анадолу".

Ердоган заявив про щире прагнення Туреччини до продовження укладеної у Стамбулі у 2022 році "зернової угоди", зазначив, що Анкара готова сприяти цьому.