Політика

19:19 24.02.2023

Ердоган заявив Путіну про необхідність встановити справедливий мир без подальших жертв у російсько-українському конфлікті

1 хв читати
Ердоган заявив Путіну про необхідність встановити справедливий мир без подальших жертв у російсько-українському конфлікті

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив телефоном із президентом РФ Володимиром Путіним ситуацію в Україні, "зернову угоду", повідомляє в п'ятницю агентство "Анадолу".

"Необхідно встановити справедливий мир без подальших людських жертв та руйнувань у російсько-українському конфлікті", - наводить слова турецького президента "Анадолу".

Ердоган заявив про щире прагнення Туреччини до продовження укладеної у Стамбулі у 2022 році "зернової угоди", зазначив, що Анкара готова сприяти цьому.

Теги: #путін #розмова #ердоган

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 24.02.2023
За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

За злочини треба буде відповідати - Зеленський про Путіна

19:02 24.02.2023
Наразі немає можливості переговорів із Путіним - Зеленський

Наразі немає можливості переговорів із Путіним - Зеленський

18:33 24.02.2023
Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, подякував за підтримку

Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом, подякував за підтримку

15:30 24.02.2023
Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

Путін усе ще має можливість припинити війну проти України - Блінкен

23:47 22.02.2023
Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

Зеленський у розмові із Сунаком: швидкість постачання військової допомоги сьогодні – успіх України на полі бою

15:48 22.02.2023
Зеленський обговорив із президентом Естонії саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі

Зеленський обговорив із президентом Естонії саміт НАТО, який відбудеться у липні у Вільнюсі

21:30 21.02.2023
Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

Берлусконі потрібно приїхати в Україну і на власні очі побачити, які криваві сліди залишила "братня" РФ - Зеленський

13:21 21.02.2023
Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

13:10 21.02.2023
Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

16:02 20.02.2023
Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Києву та відносини між США та Туреччиною

Блінкен та Ердоган обговорили допомогу Києву та відносини між США та Туреччиною

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

ОСТАННЄ

Необхідно докласти зусиль, щоб уже цього року агресію було подолано і в нашу країну повернувся мир - Зеленський на зустрічі G7

На гуманітарну допомогу Україні через КУФ 72 тис. донорів зібрали 52 млн канадських доларів

Зеленський дав зрозуміти про поліпшення відносин з Ізраїлем

Мирні плани, що не передбачають виведення російських військ з України, призведуть до наступних етапів російського геноциду - Подоляк

ВР закликала світ збільшити допомогу Україні та посилити санкції проти РФ - звернення в річницю повномасштабного вторгнення

Столтенберг і фон дер Ляєн про пропозиції Китаю: До Китаю немає довіри

ВР позбавила мандатів Королевську, Солода і Волошина - нардеп Железняк

Під чергові санкції США проти РФ підпадуть понад 200 фізичних і юридичних осіб - Білий дім

Десятий пакет санкцій для РФ майже узгоджено, робота триває - посол Польщі в ЄС

Президент Єврокомісії: Початок переговорів про вступ до ЄС залежить безпосередньо від України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА