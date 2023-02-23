Політика

14:34 23.02.2023

ВР має намір заборонити поширення інформації про пленарне засідання

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ВР має намір заборонити поширення інформації про пленарне засідання

Верховна Рада має намір заборонити поширення інформації про пленарне засідання парламенту під час його проведення.

За відповідний законопроєкт №9005 про внесення змін до деяких законів щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання Верховної Ради під час дії воєнного стану в першому читанні проголосували 234 народних депутати на пленарному засіданні в четвер, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі.

Згідно з пропонованими змінами, під час дії воєнного стану в Україні народному депутату заборонено поширювати в будь-який спосіб інформацію про час, місце, перебіг і результати проведення (продовження) пленарного засідання раніше ніж через годину після його закриття або оголошення перерви в пленарному засіданні, що триває.

Передбачено також, що за пропозицією головуючого на пленарному засіданні або за пропозицією народного депутата, яку підтримала щонайменше одна третина голосів парламентаріїв від конституційного складу Ради, особа, яка порушила цю вимогу, зобов'язана залишити пленарне засідання.

Законопроєкт також пропонує, що в разі виявлення факту порушення народним депутатом вимог про заборону поширення інформації про проведення засідання парламенту за висновком регламентного комітету Верховна Рада без обговорення може ухвалити рішення про позбавлення народного депутата права брати участь у пленарних засіданнях або пленарному засіданні, що триває, на термін до п'яти днів. За ці дні нардепу, котрий порушив регламент, не виплачується заробітна плата і не здійснюються виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") вважає, що законопроєкт спрямований проти нього і народного депутата Ярослава Железняка (фракція "Голос").

"Законопроєкт проти Гончаренка і Железняка? Чого ви себе мучите? Я говорив про Єрмака набагато більше, ніж Гео Лерос, давайте викинемо мене з Верховної Ради... Не можна працювати у Верховній Раді, не можна розповідати про Верховну Раду, нічого не можна... Рівно рік тому я виступав у Раді і сказав росіянам: "Добро пожаловать в ад". І ви сиділи і сміялися. Тепер я кажу так: "Ласкаво просимо" в диктатуру Єрмака" (глава Офісу президента Андрій Єрмак – ІФ-У). Вам це подобається, мені - ні. Я цього ніколи не прийму. І цими законопроєктами ви знищуєте парламентаризм у цій країні, а з ним знищуєте і саму країну. Ганьба!", - сказав Гончаренко на пленарному засіданні парламенту.

Народний депутат оприлюднив свій виступ у телеграмі.

Як повідомлялося, Верховна Рада відсторонила позафракційного народного депутата Гео Лероса від роботи з ухвалення рішень у парламенті до кінця пленарного засідання. Фактично Лероса відсторонили від роботи у Верховній Раді до кінця війни, оскільки під час воєнного стану засідання парламенту не закривається.

Нардепи Железняк і Гончаренко завжди оперативно повідомляють у соцмережах про результати голосування на пленарних засіданнях парламенту.

 

 

 

Теги: #рада #засідання #інформація

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