Євродепутат Глюксманн: До російських пропагандистів треба ставитись як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці

До російських пропагандистів потрібно ставитися як до військово-політичного керівництва, вони всі злочинці і мають бути в списку санкцій ЄС, заявив голова спеціального комітету Європейського парламенту з іноземного втручання у всі демократичні процеси в ЄС Рафаель Глюксманн.

“У нас є санкції проти РФ, і ми маємо їх посилювати. Наприклад, не всі пропагандисти Росії у нашому списку санкцій. Вони мають бути там. Вони – злочинці. Вони не просто люди, які розповсюджують фейкові новини, вони підтримують агресивну війну, і вони підтримують злочини проти людяності. Тому до них потрібно ставитися як до військового чи політичного керівництва РФ. Немає жодної різниці, вони мають бути у списку санкцій”, - сказав євродепутат на брифінгу в Media Center Ukraine у Києві у вівторок.

Він також наголосив, що потрібно зламати "пропагандистську машину" РФ. За словами Глюксманна, хоча ЄС вже наклав санкції стосовно російських ЗМІ, зокрема телеканалів RT/Russia Today та Sputnik, проте це не зупиняє їх від поширення брехні та бути “зброєю у війні проти України”.

“Тому ми маємо бути набагато активнішими”, - сказав він.

Крім цього, євродепутат наголосив на необхідності донесення до європейської аудиторії, “що війна в Україні – це також наша війна”. Також він зазначив великий вплив пропаганди РФ на Латинську Америку та Африку, що необхідно зупинити.

"Ми повинні не тільки зруйнувати російську пропаганду в цих регіонах, але й запровадити наші наративи і робити це набагато активніше", - зазначив він.

За словами Глюксманна, "необхідний інформаційний Рамштайн" і чітке розуміємо, що меседжі, які відправляються аудиторії ЄС, не можуть бути такими ж як для Глобального Півдня.