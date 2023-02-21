Політика

18:52 21.02.2023

Байден і Дуда обговорили підтримку України та зміцнення НАТО – Білий дім

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Президент США Джозеф Байден і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у Варшаві у вівторок, 21 лютого, повідомляє пресслужба адміністрації президента США.

"Напередодні річниці жорстокого вторгнення Росії в Україну лідери обговорили свої спільні зусилля щодо підтримки України, забезпечення того, що Росія понесе відповідальність, і зміцнення НАТО", - зазначається в повідомленні.

Байден високо оцінив щедру підтримку народу Польщі, який прийняв понад 1,5 млн українських біженців.

Крім того, президенти обговорили розвиток співпраці в енергетичному секторі, зокрема в цивільній атомній енергетиці, двосторонні відносини в оборонній сфері та важливість демократичних цінностей, що лежать в основі трансатлантичного альянсу.

Теги: #байден #дуда

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