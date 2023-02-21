Політика

16:32 21.02.2023

Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

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Адмінсуд заборонив діяльність Партії регіонів в Україні

Восьмий апеляційний адміністративний суд (ААС) у вівторок задовольнив заяву Міністерства юстиції та Служби безпеки України й заборонив діяльність Партії регіонів в Україні, повідомляє пресслужба суду.

"21 лютого 2023 року колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи №П/857/1/23 про заборону політичної партії "Партія регіонів". Інформуємо про те, що судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що згідно з рішенням суду діяльність політичної партії "Партія регіонів" на території України забороняється, а все майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень буде передано у власність держави.

"Повний текст рішення у справі про заборону політичної партії буде оприлюднено на офіційних сайтах Міністерства юстиції України та Верховної Ради", - підсумували у Восьмому ААС.

У свою чергу пресслужба СБУ повідомила, що наразі експерти встановлюють вартість майна, яке буде передано у власність держави.

"Представники Партії регіонів ще до початку повномасштабного вторгнення активно підтримували кремлівський режим та публічно виправдовували захоплення частини сходу України. Деякі з членів цієї політичної сили наразі переховуються від правосуддя на території Росії", - наголосили в спецслужбі.

Теги: #суд #партія_регіонів #заборона

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