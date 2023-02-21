Політика

13:21 21.02.2023

Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

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Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Президент РФ Володимир Путін публічно показав свою неактуальність та розгубленість, і наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таёжном тупике", прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк послання російського президента до Федеральних зборів.

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"… Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ...", - написав Подоляк у твітері у вівторок.

 

Теги: #путін #подоляк

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