Путін показав, що перспективних рішень немає і не буде, – Подоляк

Президент РФ Володимир Путін публічно показав свою неактуальність та розгубленість, і наголосив, що РФ перебуває в безумовному "таёжном тупике", прокоментував радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк послання російського президента до Федеральних зборів.

"І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь "нацисти, марсіани і теорії змови"… Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті РФ...", - написав Подоляк у твітері у вівторок.