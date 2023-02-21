Президент Грузії не підтримає законопроєкт про іноагентів

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі не підтримує підготовлений парламентською фракцією "Сила народу" законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", який у понеділок було зареєстровано бюро парламенту.

"Задіяна сила, яка замість зміцнення європейського шляху Грузії вважає грузинським інтересом інший шлях", - йдеться у заяві адміністрації грузинського президента.

У ній наголошується, що такий законопроєкт і переслідування нових агентів у Грузії президент не підтримуватиме.

У документі також наголошується, що це відбувається у той час, коли в Грузії з візитом перебуває делегація американських сенаторів.

Як повідомлялося, за заявою авторів, законопроєкт передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та засобів масової інформації, дохід яких (понад 20%) надходить з-за кордону.

Відповідно до законопроєкту, кожен, хто вважається агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрований у базі даних іноагентів державного реєстру. Під час реєстрації необхідно буде відобразити отриманий дохід. Крім того, згідно із законопроєктом, організації будуть зобов'язані щороку заповнювати фінансову декларацію.

Законопроєкт наділяє Мін'юст Грузії правом проводити розслідування для виявлення агента іноземного впливу. За порушення положень законопроєкту передбачено штрафні санкції. Зокрема, за ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу або не заповнення декларації організація буде оштрафована на 25 тис. ларі ($9,5 тис.).

Представники опозиційних партій, неурядових організацій, ЗМІ провели акцію протесту у понеділок у приміщенні парламенту під вимогою до депутатів відмовитися від ухвалення цього законопроєкту.