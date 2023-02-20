Політика

19:04 20.02.2023

Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

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Зеленський привітав нового главу Африканського Союзу: Розраховуємо на тісну співпрацю заради стабільності та миру

Президент України Володимир Зеленський привітав президента Союзу Коморських островів Азалі Ассумані зі вступом на посаду глави Африканського Союзу, заявивши, що розраховує на тісну співпрацю заради стабільності та миру.

"Вітаю президента Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані зі вступом на посаду голови Африканського Союзу. Розраховую на тісну співпрацю заради стабільності та миру. Сприятимемо цьому, зміцнюючи продовольчу безпеку Африканського континенту", - написав Зеленський у твіттері.

 

Теги: #африка #зеленський

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