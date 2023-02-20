Китай включить до свого "мирного плану" заклики до припинення вогню та постачання зброї Україні – ЗМІ

Китайський план мирного врегулювання війни РФ проти України містить заклики до припинення вогню та постачання Україні зброї, повідомляє Bloomberg у понеділок із посиланням на європейських чиновників, імена яких не називають.

"Знайомі з планом європейські офіційні особи, які побажали залишитися неназваними, заявили, що очікується, що до нього входитимуть заклики до припинення вогню та припинення постачання зброї в Україну. Вони сказали, що США та їхні союзники думають, що Путін може зробити аналогічні зауваження під час виступу у вівторок у Москві, й потенційно можуть запропонувати проєкт резолюції ООН 24 лютого, на честь перших роковин (повномасштабного вторгнення РФ в Україну – ІФ-У), щоб конкурувати з резолюцією, підтриманою прихильниками України", - пише видання.

Bloomberg зазначає, що мирний план Китаю "викликає скептицизм у США та Європі", як і спроби Китаю через рік після оголошення про безмежне партнерство з РФ переконати світ у тому, що він є нейтральним гравцем. Наголошується, що китайське керівництво неодноразово захищало деякі з причин, через які РФ розпочала війну, хоч і не підтримуючи самого вторгнення, проте за декілька місяців зіткнулося зі зростанням витрат, зокрема й через амбіції щодо встановлення контролю над Тайванем.

"Хоча Китай не оприлюднив деталей мирного плану, Ван І сказав, що пропозиція передбачатиме заклики до поваги до територіальної цілісності, захисту ядерних об'єктів та протидії використанню біохімічної зброї", - пише видання.

Повідомляється, що війна в Україні наразі стає ключовим питанням для Китаю та США під час формування глобальних наративів.