Росія має понести юридичну відповідальність за всі скоєні злочини в Україні, а не лише здобути поразку на фронті

Україна вимагає справедливості щодо створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців, щоб Російська Федерація понесла юридичну відповідальність за скоєні злочини в міжнародних інституціях, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми вимагаємо справедливості в частині створення спеціального трибуналу проти Російської Федерації. Тому що вона має нести юридичну відповідальність, тобто не лише поразку на фронті, а й юридичну відповідальність у міжнародних інституціях. Росія має бути визнана злочинною державою та понести покарання за всі скоєні злочини", - сказав спікер українського парламенту на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

При цьому він наголосив на необхідності визнати російський режим терористичним.

"Ми маємо називати речі своїми іменами. Війна – це війна, а країна-терорист – це країна-терорист. Без будь-яких евфемізмів та інших форм, тому що це чесно, і передбачає юридичні наслідки", – пояснив Стефанчук.

Водночас голова ВР наголосив, що Росія має компенсувати і збитки, завдані Україні.

"Компенсація за шкоду, завдану Україні через руйнування, - це частина справедливості, про яку ми говоримо. Справедливість полягає в тому, що за велику шкоду, яку зазнала Україна, Росія має понести відповідальність", - уточнив спікер.

Крім того, він закликав країни-партнери сприяти реалізації формули миру, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським.

"Це універсальна формула, яка скоріше є аксіомою: вона має бути сприйнята та підтримана всім світом, тому що це шлях до найшвидшої перемоги", – додав Стефанчук.