Нідерланди скоротять кількість дипломатів РФ у посольстві в Гаазі

МЗС Нідерландів у суботу повідомило, що ухвалило рішення скоротити кількість російських дипломатів у посольстві в Гаазі, а також закрити генконсульство в Санкт-Петербурзі, передають західні ЗМІ.

"Частина дипломатів покинуть нашу країну протягом двох тижнів", - наводять ЗМІ витяги із заяви нідерландського міністра закордонних справ Вопке Гукстри.

Він пояснив, що влада пішла на такий крок, оскільки вважає, що частина дипломатів РФ займається в його країні збором розвідданих.

Зі свого боку, нідерландські ЗМІ зазначають, що рішення стосуватиметься 10 російських дипломатів, і тепер кількість працівників посольства РФ у Гаазі буде відповідати кількості дипломатів у нідерландському посольстві в Москві.

За даними преси, уряд Нідерландів також наказав закрити російське торговельне представництво в Амстердамі. Зазначається, що однією із причин такого рішення стала відмова Росії видавати візи нідерландським дипломатам.

"Росія відмовляється надавати візи дипломатам Нідерландів, які б працювали в консульстві в Санкт-Петербурзі або в посольстві в Москві", - стверджується в заяві Гукстри.