Політика

12:55 18.02.2023

Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

1 хв читати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав американську сторону розпочати якнайшвидше навчання українських пілотів на літаках F-16.

"Цілеспрямована зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Я закликав США якомога швидше розпочати навчання українських пілотів F-16. Ми також обговорили шляхи до перемоги України цьогоріч і майбутнє Росії", - написав Кулеба в Twitter в суботу.

 

Теги: #сша #літаки #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:00 18.02.2023
Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

Кулеба запросив Ірак долучитися до реалізації української Формули миру - зустріч глав МЗС

12:57 18.02.2023
Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

Кулеба обговорив з главою Rheinmetall модернізацію української техніки і збільшення виробництва нової

08:11 18.02.2023
США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

США та Франція продовжуватимуть підтримувати Україну доти, доки не буде досягнуто перемоги

07:37 18.02.2023
Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

Блінкен заявив, що США виступають за безпеку та незалежність Молдови

07:35 18.02.2023
SpaceX вивела на орбіту британський телекомунікаційний супутник

SpaceX вивела на орбіту британський телекомунікаційний супутник

07:28 18.02.2023
SpaceX вивела на орбіту шосту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

SpaceX вивела на орбіту шосту з початку року групу інтернет-супутників Starlink

07:21 18.02.2023
Адміністрації Байдена поки не потрібно від Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Україні

Адміністрації Байдена поки не потрібно від Конгресу США додаткових грошей на військову допомогу Україні

21:55 17.02.2023
США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

США не диктують партнерам, яку військову допомогу передавати Україні

20:46 17.02.2023
Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

Моравецький про передачу літаків F-16 Україні: Ми згодні поставити інший вид винищувачів як частину рішення членів НАТО

20:36 17.02.2023
США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

США хочуть розмістити в Україні фахівців для моніторингу за використанням американської допомоги

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

Прем'єр Фінляндії: якби ми сильніше відреагували на захоплення Росією Криму, то війна не почалася б

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

Зеленський закликав лідерів країн Карибської співдружності проголосувати в Генасамблеї ООН за резолюцію про справедливий мир в Україні

ОСТАННЄ

Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

Україна сподівається отримати запрошення до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі - Стефанчук

Прем'єр Фінляндії: якби ми сильніше відреагували на захоплення Росією Криму, то війна не почалася б

Дуда: Я не маю сумнівів, що Росія не зупиниться в Україні

Прем'єр Польщі виступає за абсолютно новий прискорений процес вступу України в ЄС

Путін уже повністю програв одну війну: свою енергетичну війну з Європою

Україна в 2023 році збереже високу інтенсивність контактів в Африці та відкриє посольства – Кулеба

Порошенко презентував на Мюнхенській конференції з безпеки пропозиції щодо нового пакета санкцій проти РФ

Настав час обговорювати тему майбутнього Росії – глава МЗС України

Україна сподівається на розмову Зеленського з лідером КНР Сі Цзіньпіном – Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА