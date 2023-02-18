Кулеба на зустрічі з американськими сенаторами закликав якомога швидше почати навчання українських пілотів на F-16

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав американську сторону розпочати якнайшвидше навчання українських пілотів на літаках F-16.

"Цілеспрямована зустріч з двопартійною делегацією Сенату США. Я закликав США якомога швидше розпочати навчання українських пілотів F-16. Ми також обговорили шляхи до перемоги України цьогоріч і майбутнє Росії", - написав Кулеба в Twitter в суботу.