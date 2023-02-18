Політика

12:17 18.02.2023

Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

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Голова Єврокомісії: військову допомогу Україні потрібно прискорити, зокрема збільшити виробництво боєприпасів

Голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн вважає за необхідне прискорити військову допомогу Україні, а також збільшити виробництво 155-міліметрових снарядів, яких потребують українські Збройні сили.

"Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, наша мета - щоб імперіалістичні плани провалилися, а Україна перемогла. Щодо військової підтримки: я думаю, зараз час серйозно прискоритися, збільшити виробництво продукції, якої Україна гостро потребує, наприклад боєприпасів. Ми не можемо чекати місяці, доки поповнимо запаси і будемо готові відправити це Україні", - сказала вона на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Водночас глава Єврокомісії наголосила на важливості економічної допомоги Україні, щоб країна могла жити.

Теги: #єврокомісія #мюнхенська_конференція #урсула_ляєн

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