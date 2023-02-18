Дуда: Я не маю сумнівів, що Росія не зупиниться в Україні

Президент Польщі Анджей Дуда впевнений, що Росія не зупиниться в Україні і тому необхідно всіма силами підтримувати українців.

Як повідомляє пресслужба президента Польщі, під час спільної зустрічі лідерів Німеччини, Франції та Польщі з пресою Дуда зазначив, що 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, світ змінився, а також змінилося сприйняття архітектури безпеки.

"На жаль, відтоді ми спостерігаємо війну, яку не бачили на європейському континенті з часів Другої світової війни", - сказав він під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном на просторах Мюнхенської конференції з безпеки.

Дуда знову зазначив, що економічне співробітництво з "такою РФ неможливе".

Президент Польщі додав, що наразі немає іншого варіанту, окрім як підтримувати Україну всіма силами.

“Україна не зможе захиститись без підтримки країн Заходу, бо Росія не зупиниться. Нам потрібно ще більше зміцнювати наші зв'язки. Тільки співпраця, зокрема й зі США, гарантує нашу безпеку”, - заявив Дуда.

"Веймарський" трикутник був створений міністрами закордонних справ у 1991 році для розвитку співпраці між Польщею, Німеччиною та Францією. Раніше лідери Польщі, Німеччини та Франції мали зустріч у такому форматі у Берліні рік тому, за два тижні до нападу Росії на Україну.