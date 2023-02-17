Макрон не вважає, що зміна режиму в РФ сприятиме позитивним змінам

Президент Франції Еммануель Макрон скептично ставиться до розмов про зміну режиму в РФ, вважає першочерговим завданням допомогу Україні в боротьбі за незалежність.

"Чесно кажучи, я не вірю в зміну режиму. І коли я чую, як багато хто виступає за зміну режиму, я запитую: на що міняти? Хто наступний? Хто ваш лідер?", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Він додав, що за останні десятиліття відбулося багато змін режимів у багатьох країнах, і "це були провали". Макрон вважає, що "РФ потрібно запропонувати щось стійке в довгостроковій перспективі".

"Ми повинні знайти спосіб змусити РФ повернутися за стіл переговорів на умовах України", - сказав Макрон.