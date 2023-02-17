Політика

17:42 17.02.2023

Макрон підтримує реформу Ради безпеки ООН

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Макрон підтримує реформу Ради безпеки ООН

Президент Франції Еммануель Макрон підтримує реформу Ради безпеки ООН і вважає, що глобальний порядок необхідно зробити більш інклюзивним.

"Так, я думаю, ми маємо реформувати наш світовий порядок. Це дуже терміново, ми маємо збалансувати глобальний порядок і зробити його більш інклюзивним", - сказав Макрон, відповідаючи на запитання на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Макрон додав, що "дуже вражений тим, наскільки ми втрачаємо довіру Глобального Півдня".

Він зазначив, що влітку в Парижі відбудеться конференція для обговорення реформи МВФ та інших органів.

За його словами, Рада безпеки ООН, безперечно, має стати частиною змін.

"Будьмо відверті: один постійний член обрав порушення правил, які він повинен обстоювати. Тому ми маємо реформувати це та змінити", - сказав Макрон.

Теги: #оон #макрон

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