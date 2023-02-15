Голова комітету Ради Бабак: Прямих амбіцій бути міністром освіти я не маю, але якщо президент запропонує - не відмовлюся

Голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак заявляє, що не має амбіцій стати міністром освіти і науки, але якщо президент запропонує йому очолити міністерство, він погодиться.

"У мене ніколи не було прямих амбіцій зайняти якесь крісло і поставити собі штамп у трудову, що я був міністром. З точки зору логіки я це неодноразово говорив президенту колись, коли були розмови про посаду міністра, що я хочу завершити тут ті законодавчі реформи, які ми пообіцяли зробити в програмі президента і в програмі партії ("Слуга народу" - ІФ-У). Після того як ми ухвалимо всі необхідні закони, теоретично, так, можна йти і реалізовувати ці закони на практиці, бо краще за нас філософію цих законів, напевно, мало хто зрозуміє. І коли змінюється міністерство, часом важко втримати цей рух у напрямку, який ми запланували. Тому прямих амбіцій бути міністром я не маю", - сказав Бабак в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи має він амбіції стати міністром освіти.

Водночас він зазначив, що бачить, що в Міносвіти можна зробити багато по-іншому.

На уточнювальне запитання про те, якщо президент Володимир Зеленський запропонує йому стати міністром освіти, Бабак заявив: "Якщо почую в цих словах бажання справді рухатися швидко, ефективно, непопулярно, але в Європу через якість – я не відмовлюся".

Голова комітету відмовився коментувати якість роботи нинішнього міністра освіти і науки Сергія Шкарлета. "Я вважаю, що це некоректне питання, особливо в часи воєнних дій. Я відповім так, як я відповідав, коли мене запитували ще про роботу попереднього глави відомства, – я ніколи не буду задоволений роботою міністра. Я і своєю роботою часто не задоволений. Не те, що моя робота чи робота міністра неякісна, просто завжди можна зробити більше", - заявив він.

Бабак також наголосив, що безвідносно того, хто є міністром освіти, профільний комітет працюватиме з ним.

"Нам зараз як депутатам порушувати питання про зміну того чи іншого міністра важко. У наш час розхитувати ситуацію не хочеться. Зняти міністра, може, й знайдуться голоси, причому будь-якого. А призначити нового чи знайдуться голоси, чи знову міністерство буде з виконувачем обов'язків? Цього теж не хочеться допустити", - підсумував він.