Депутати "Євросолідарності" закликають довірити рішення про перейменування Повітрофлотського проспекту в Києві жителям столиці

Депутати Київської міської ради з фракції "Європейська солідарність" під час засідання експертної робочої групи з перейменування закликали дослухатися до пропозицій громадськості та перейменувати Повітрофлотський проспект в українській столиці на проспект Європейського Союзу, повідомляється на сайті політсили.

"Такі назви, як Північноатлантичний альянс та Європейський Союз, – це дві назви, які показують наш зовнішньополітичний вектор, який у 2018 році був проголосований Верховною Радою та записаний в Конституцію України. І саме на таких назвах буде виховуватися нове покоління, саме такі назви показуватимуть той шлях, який обрала Україна. Це той шлях, який надасть нам можливість у майбутньому почуватися захищеними, стати частиною великого європейського суспільства, впевнено дивитися в демократичне, європейське майбутнє України", – наголосила депутат Київради Марина Порошенко.

"Сподіваюся, ці назви будуть винесені на голосування киян, і вони скажуть своє остаточне слово", - додала вона Порошенко.

Депутати переконані, що назва Повітрофлотський проспект пов'язана з військами країни-агресора і тому зберігати її неприпустимо, натомість слід віддячити західним партнерам, які підтримують Україну у війні проти РФ.

"Мене дуже бентежить, що експертна рада, незважаючи на те, що Повітрофлотський проспект має відверто радянське коріння, на честь червоного флоту російської армії, чомусь винесла рішення щодо того, щоб викреслити цей проспект із переліку проспектів і вулиць, які були подані на перейменування, за які вже проголосувала Київська міська рада… Що спонукає їх так робити – нам невідомо. Але ми будемо відстоювати думку киян", - сказала депутат Київради Дінара Габібуллаєва після засідання робочої групи.

Народний депутат, історик, колишній голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович також зазначив, що Повітрофлотський проспект – це топонім, який Київ успадкував із радянських часів. "У рамках деколонізації, яка зараз відбувається в Києві, варто було би змінити цей топонім. Переконаний, що остаточне слово у цій дискусії мають дати саме кияни", - сказав він.

Також про прийнятність перейменувати проспект на честь Євросоюзу заявив історик Олександр Палій, який брав участь у засіданні.