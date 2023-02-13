Політика

14:11 13.02.2023

Герасимов вважає необґрунтованими обвинувачення правоохоронних органів щодо незадекларованого майна

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Герасимов вважає необґрунтованими обвинувачення правоохоронних органів щодо незадекларованого майна

Співголова фракції "Європейська солідарність" Артур Герасимов вважає необґрунтованими звинувачення правоохоронних органів щодо незадекларованого майна.

"Як і обіцяв, 13 лютого на запрошення я прибув до правоохоронних органів. Ви знаєте, що цікаво? За мною стежать, зупиняють на вулицях, а коли я прийшов сам, то жодних запитань і ніякої цікавості. І виникає стійке враження, що сьогодні правоохоронні органи дуже часто процесуальні дії підмінюють відосиками, а замість реальної боротьби з реальною корупцією вони займаються ситуацією, яка до корупції не має ніякого стосунку, як, наприклад, у моєму випадку", – сказав Герасимов біля будівлі Національного антикорупційного бюро в понеділок у Києві.

Як повідомляє сайт партії "Європейська солідарність", Герасимов наголосив, що незадеклароване майно куплено на законно зароблені кошти ще задовго до початку його політичної діяльності.

Народний депутат також зазначив, що його виклик до НАБУ та засідання Антикорупційного суду було призначено практично на один і той самий час.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) за матеріалами досудового розслідування Національного антикорупційного бюро (НАБУ) направила до суду обвинувальний акт стосовно Герасимова, який вніс завідомо недостовірні відомості до щорічної декларації за 2020 рік.

"Дії депутата кваліфіковано за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України (у редакції закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). 7 лютого 2023 року прокурор у кримінальному провадженні за участю детективів НАБУ вручив підозрюваному обвинувальний акт", – повідомляє пресслужба САП у телеграм-каналі.

Зазначається, що загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить близько 8 млн грн. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про двоповерхове житлове приміщення і паркомісце, що належать йому та його дружині, розташовані в Королівстві Іспанія, загальною вартістю 228 тис. євро, а також про наявність грошових активів розміром $1 657, розміщених на рахунку в одному з українських банків.

Розслідування про недекларування нардепом житла та паркомісця в провінції Аліканте (Іспанія) було розпочато за публікаціями журналістів програми "Схеми". 16 січня 2023 року нардепу було повідомлено про підозру.

7 лютого 2023 року прокурор за участю детективів НАБУ вручив підозрюваному обвинувальний акт.

 

Теги: #герасимов #євросолідарність

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