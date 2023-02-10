Санду висунула на посаду прем'єра Молдови секретаря Радбезу

Секретаря Ради безпеки Молдови, радника президента з питань безпеки Доріна Речана висунуто кандидатом на посаду прем'єр-міністра, відповідний указ підписала президентка країни Майя Санду.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила про відставку уряду після консультацій членів кабінету міністрів із президентом.

Згідно з Конституцією, за відставкою прем'єра слідує відставка всього уряду. Президент країни підписує указ про відставку уряду. Кабінет міністрів продовжує виконувати обов'язки до складання присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єра у парламенті після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів.