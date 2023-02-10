Політика

16:12 10.02.2023

Санду висунула на посаду прем'єра Молдови секретаря Радбезу

1 хв читати

Секретаря Ради безпеки Молдови, радника президента з питань безпеки Доріна Речана висунуто кандидатом на посаду прем'єр-міністра, відповідний указ підписала президентка країни Майя Санду.

Раніше у п'ятницю прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця заявила про відставку уряду після консультацій членів кабінету міністрів із президентом.

Згідно з Конституцією, за відставкою прем'єра слідує відставка всього уряду. Президент країни підписує указ про відставку уряду. Кабінет міністрів продовжує виконувати обов'язки до складання присяги новим складом уряду. Президент висуває кандидатуру нового прем'єра у парламенті після консультацій із парламентськими фракціями. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів.

Теги: #молдова #кандидат #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 10.02.2023
Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

12:42 10.02.2023
Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

12:10 10.02.2023
Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

11:35 10.02.2023
Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

14:17 09.02.2023
Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

20:45 07.02.2023
Шмигаль: USAID розгляне можливість підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у розмірі 100 млн доларів

Шмигаль: USAID розгляне можливість підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у розмірі 100 млн доларів

21:22 02.02.2023
Молдова включила до законодавства покарання за сепаратизм

Молдова включила до законодавства покарання за сепаратизм

19:22 02.02.2023
У Молдові продовжено режим НС ще на 60 днів

У Молдові продовжено режим НС ще на 60 днів

19:18 27.01.2023
Шмигаль обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН

Шмигаль обговорив питання посилення підтримки України із послом ФРН

22:41 24.01.2023
ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

ЄК запропонувала збільшити макрофінансову допомогу Молдові на 145 млн євро

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Прем'єр Молдови заявила про відставку уряду

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

ОСТАННЄ

Глава Європарламенту закликає посилити озброєння України та сподівається на якнайшвидший початок переговорів щодо прийняття країни в ЄС

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

МЗС України закликає українських нардепів об'єднувати зусилля в питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом

Стефанчук про намір ще кількох нардепів скласти мандати: Чекаємо на оригінали цих заяв

Байден заявив, що наразі не ухвалив "твердого рішення" переобиратися на другий термін

G7 обговорює можливі санкції щодо компаній КНР, Ірану та КНДР

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Партія Саакашвілі оголосила бойкот парламенту, вимагає звільнення експрезидента Грузії

Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА