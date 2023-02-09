Політика

20:20 09.02.2023

Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

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Зеленський закликав лідерів країн ЄС ліквідувати прогалини у санкційній політиці проти РФ

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн і високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справах і політики безпеки в рамках саміту ЄС, повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та прискорити створення ефективного компенсаційного механізму", - наголошується в повідомленні.

Крім того, Зеленський поінформував європейських лідерів про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема про бойову авіацію, бронетехніку, артилерію та ППО. Він наголосив, що своєчасне надання необхідної техніки в потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси та цінності Європи.

Учасники зустрічей обговорили можливість переходу військової промисловості країн Європейського Союзу до посиленого режиму роботи.

Також Зеленський обговорив із партнерами конкретні кроки щодо реалізації Формули миру та закликав ухвалити рішення про початок уже цього року переговорів щодо приєднання України до ЄС.

Теги: #єс #лідери #зеленський

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