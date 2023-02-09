МЗС України закликає українських нардепів об'єднувати зусилля в питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом

Міністерство закордонних справ України відкрите для взаємодії та запрошує всіх зацікавлених народних депутатів України до об'єднання зусиль у питанні виключення РФ із Ради безпеки ООН та ООН загалом, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

За словами речника, дипвідомство буде вдячне за залучення народних депутатів до проведення роботи на всіх можливих рівнях і майданчиках.

"Побачили в ЗМІ інформацію про звернення депутатів Верховної Ради України поінформувати про хід виключення Росії з ООН. Звернення ми наразі не отримували, але Міністерство закордонних справ України позитивно відзначає високий інтерес народних депутатів до теми виключення Російської Федерації зі складу Ради Безпеки ООН та ООН загалом", - написав Ніколенко у фейсбуці в четвер.

За його словами, зловживання РФ правом вето набуло кричущих масштабів. Проблема особливо загострилася після 24 лютого 2022 р., коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, блокуючи будь-які дії ключового органу ООН, відповідального за підтримку міжнародного миру та безпеки.

"Численні російські злочини є прямим наслідком порушення визначених Статутом ООН процедур набуття Росією членства в ООН і статусу постійного члена Ради Безпеки, яке відбулося 31 рік тому", - наголосив спікер.

Він уточнив, що саме тому, залучаючи найкращих українських та іноземних юристів-міжнародників, МЗС України розробило докладну аргументовану позицію щодо нелегітимності перебування Росії в Раді безпеки ООН та ООН загалом і необхідності її виключення.

"Ця позиція полягає в наступному: у грудні 1991 року російська делегація без жодних статутних підстав узурпувала в Раді Безпеки ООН крісло СРСР – держави, яка на той момент припинила своє існування. Набуття Російською Федерацією статусу постійного члена Радбезу ООН було незаконним. Грубо порушивши Статут ООН, РФ відчула тотальну вседозволеність та безкарність. Непокаране зло в минулому призвело до кривавих наслідків в нинішньому часі", - зазначив Ніколенко.

При цьому, за його словами, 26 грудня 2022 року МЗС України зробило офіційну заяву та офіційно нотифікувало держави-члени ООН про початок системної кампанії щодо позбавлення РФ статусу постійного члена Ради Безпеки.

Спікер наголосив, що зазначена заява міністерства посилила відповідну постанову Верховної Ради, ухвалену на початку грудня. Уряд і парламент України виступили єдиним фронтом для мобілізації міжнародної відповіді проти зловживань Росії до ООН.

"Негайно після публікації офіційної заяви, МЗС України розпочало масштабну та системну дипломатичну роботу з мобілізації коаліції однодумців та просування теми виключення РФ. Міністр Дмитро Кулеба неодноразово інформував про це у своїх публічних виступах і на брифінгах для ЗМІ", - уточнив Ніколенко.

Він запевнив, що українські дипломати вже провели роботу більш як у двох десятках країн з метою залучення їх до участі у глобальній адвокації виключення РФ із РБ ООН.

Крім того, МЗС вже працює з понад трьома десятками лідерів громадської думки та авторитетних представників політичних, академічних та експертних кіл для адвокатування української ініціативи. Залучаємо осіб, які б могли адвокатувати не лише в конкретних країнах, а і на міжнародному рівні.

"Робота триває, тож кількість країн та адвокатів продовжить зростати. Нині МЗС України фіналізує план заходів та кроків публічної кампанії з адвокації виключення Росії з Радбезу, паралельно проводячи консультації з партнерами щодо подальших дипломатичних кроків на цьому напрямі. Питання виключення РФ зі складу Рада Безпеки ООН є одним із пріоритетів зовнішньої політики", - зазначив речник МЗС.

"Переконані, що втілення такого комплексного завдання вимагає консолідації всіх зусиль як у публічній, так і в політичній та дипломатичній площині", - підсумував він.