Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

Росія створила план руйнування політичної ситуації в Молдові, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Європейській Раді.

"Нещодавно я говорив із президентом Молдови, з пані Санду, і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій (українській - ІФ-У) розвідці. Детальний російський план - руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує хто, коли і в результаті яких дій збирається зламати Молдову. Зламати демократичний порядок у цій країні та встановити свій контроль над нею", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, він жодної хвилини не вагався, отримавши цей документ.

"І почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози Молдову. Щоб захистити. Кожен і кожна з вас так зробили б", - сказав він.