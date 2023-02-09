Політика

14:17 09.02.2023

Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

1 хв читати
Росія створила план руйнування політичної ситуації у Молдові - Зеленський у Єврораді

Росія створила план руйнування політичної ситуації в Молдові, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи в четвер у Європейській Раді.

"Нещодавно я говорив із президентом Молдови, з пані Санду, і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій (українській - ІФ-У) розвідці. Детальний російський план - руйнування політичної ситуації в Молдові. Російський документ, який показує хто, коли і в результаті яких дій збирається зламати Молдову. Зламати демократичний порядок у цій країні та встановити свій контроль над нею", - заявив Зеленський.

За словами українського президента, він жодної хвилини не вагався, отримавши цей документ.

"І почувши про його походження, я негайно попередив про всі ці загрози Молдову. Щоб захистити. Кожен і кожна з вас так зробили б", - сказав він.

Теги: #рф #молдова #загроза #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:37 09.02.2023
Ми маємо посилити динаміку співпраці швидше, ніж агресор мобілізує свій потенціал – Зеленський на засіданні Євроради

Ми маємо посилити динаміку співпраці швидше, ніж агресор мобілізує свій потенціал – Зеленський на засіданні Євроради

14:29 09.02.2023
РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

РФ позбавили права провести ЧС-2025 з водних видів спорту

13:22 09.02.2023
Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

Зеленський у Європарламенті: Я тут, щоб захистити шлях додому нашого народу

13:14 09.02.2023
Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні та її громадянам

Зеленський подякував усім, хто допомагає Україні та її громадянам

12:56 09.02.2023
Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті

Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу, що перемагає, - Зеленський у Європарламенті

12:44 09.02.2023
Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський у Європарламенті

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський у Європарламенті

11:57 09.02.2023
До Європарламенту на виступ Зеленського прибула президентка Єврокомісії

До Європарламенту на виступ Зеленського прибула президентка Єврокомісії

11:38 09.02.2023
Зеленський прибув до Європейського парламенту

Зеленський прибув до Європейського парламенту

11:22 09.02.2023
Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президентом Єврокомісії

Зеленський прибув до Брюсселя та зустрівся з президентом Єврокомісії

11:10 09.02.2023
Президентка Європарламенту: З гордістю повідомляю, що Зеленський буде у Європейському парламенті

Президентка Європарламенту: З гордістю повідомляю, що Зеленський буде у Європейському парламенті

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Прем'єр Норвегії запропонував виділити Україні понад $7 млрд упродовж п'яти років

Зеленський обговорив із Сунаком різнобічну підтримку України в короткій і тривалій перспективі

Єврокомісія надасть EUR1 млрд на відновлення інфраструктури - фон дер Ляєн

Інтеграція України та ЄС незворотна – Зеленський

ОСТАННЄ

G7 обговорює можливі санкції щодо компаній КНР, Ірану та КНДР

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про прозорість оборонних закупівель

Партія Саакашвілі оголосила бойкот парламенту, вимагає звільнення експрезидента Грузії

Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

Порошенко закликає повернути скасовані доплати військовим та змінити закон про Конституційний Суд

Верховна Рада звернулася до ПА ОБСЄ про неприпустимість участі представників РФ та Білорусі у статутних органах Асамблеї

Верховна Рада закликає світову спільноту визнати російські ПВК терористичними організаціями

ВР визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Верховна Рада достроково припинила повноваження Абрамовича із "ОПЗЖ"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА