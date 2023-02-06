Кулеба назвав пріоритетами України на Мюнхенській конференції постачання озброєнь, членство в НАТО та майбутнє РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні теми, які Україна цього року просуватиме на Мюнхенській безпековій конференції: постачання далекобійних ракет і бойових літаків для України, членство Української держави в НАТО та майбутнє РФ, повідомляється на сайті українського зовнішньополітичного відомства.

"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова - це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями. Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії", – сказав Кулеба ввечері в понеділок в ефірі національного телемарафону.

Міністр нагадав, що рік тому саме на Мюнхенській безпековій конференції президент України Володимир Зеленський виступив із програмною промовою, в якій, зокрема, закликав надати Україні зброю.

"Ця Мюнхенська безпекова конференція буде дуже важливою. На ній зберуться ключові фігури в питаннях євроатлантичної безпеки. В центрі уваги будуть теми, які безпосередньо дотичні до безпеки України, Європи та світу загалом", - зазначив Кулеба.