Інтеграція України та ЄС незворотна – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інтеграція України та Європейського Союзу є незворотною.

"Учорашнє спільне засідання уряду України, колегії Європейської комісії та саміт Україна-ЄС показали, що наша інтеграція є незворотною та має повну підтримку європейців. Цьогоріч ми можемо ще прискорити важливі інтеграційні процеси", - заявив Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

За його словами, незважаючи на повномасштабну війну в Україні, прогрес в імплементації Угоди про асоціацію очевидний.

"На сьогодні виконано 72% наших зобов'язань за угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії", - зазначив він, додавши, що у спільній заяві за підсумками саміту вже зафіксовано наміри України якнайшвидше розпочати переговори про вступ до ЄС.

"Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль", – наголосив президент.

Також, зазначив глава держави, одним із важливих досягнень саміту став прогрес у питанні інтеграції України у внутрішній ринок Євросоюзу.

"Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023-2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця", – зазначив Зеленський.