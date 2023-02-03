Президент Європейської комісії про вступ України до ЄС: Немає чітких часових рамок, є цілі, яких необхідно досягти

Процес вступу до ЄС у кожної країни займає різний час, чітких часових рамок немає, але є цілі, яких необхідно досягти, заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Щодо процесу вступу. Це процес, який має бути вигідним усім. Немає чітких часових рамок, але є цілі, яких необхідно досягти члену-кандидату. І після цього розпочинаються переговори про вступ і сам вступ", - сказала фон дер Ляєн на пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Євроради у Києві у п'ятницю.

Вона зазначила, що кожна країна має різну історію вступу до ЄС.

"Якщо подивитися на історію ЄС, то все розпочиналося з шести членів, а на сьогодні нас 27. Була 21 різна історія вступу, з різними переговорами та вступом. Немає єдиного варіанта для всіх. Все залежить від того, як рухається країна-кандидат. Я глибоко вражена, і хочу відзначити якість та швидкість, із якою ви забезпечуєте результат. Це феноменально", - заявила фон дер Ляєн.

За її словами, Україні, незважаючи на перебування у стані війни, вдається забезпечувати необхідні результати для руху вперед.